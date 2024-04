Animais abandonados no Campus do Pici recebem coleiras antiparasitárias

Foto: Lucas Moreira/ Secretaria de Proteção Animal Na ação desta sexta-feira, 19, os animais receberam as chamadas coleiras antiparasitárias

Em uma ação no Campus do Pici, da Universidade Federal do Ceará (UFC), a Secretaria da Proteção Animal (Sepa) realizou na manhã de ontem, 19, o encoleiramento dos cachorros em situação de abandono nas dependências do prédio. Os animais receberam as chamadas coleiras antiparasitárias.

O acessório possui tecnologia que evita transmissão de pulgas, carrapatos e até mesmo do mosquito palha – responsável pela transmissão do calazar (Leishmaniose visceral). O item é inodoro e não agride aos pelos dos bichinhos, proporcionando o conforto que o animal merece.

A professora Aline Abreu, secretária do meio ambiente da UFC, disse que houve reuniões com a Sepa para solicitar parcerias não só para o encoleiramento, mas também para um dia D com VetMóvel, castração, vacinação e microchipagem.

“O encoleiramento foi solicitado pela Secretaria de Meio Ambiente da UFC para a Sepa, que prontamente nos atendeu para realizar esta ação. Nós pretendemos avançar um pouco mais nestas parcerias e realmente trazer bem-estar animal para os campi universitários, por meio também de parcerias com os coletivos — animais universitários, união felina, e outros – mapeados por aqui”, explica a gestora.

Os animais dos moradores do campus também foram contemplados com o encoleiramento. Dona Maria de Oliveira, que mora no campus, é tutora de duas cachorrinhas e seu filho tem mais seis. Ela comenta que a ação é uma maravilha, já que é uma proteção para os animais que chega de forma gratuita. “É ótimo, porque às vezes a gente não pode comprar. É a primeira vez que eu tenho contato”, diz.

O titular da pasta da proteção animal, David Rattacaso, disse que é uma medida de proteção e bem-estar animal dentro do conceito de saúde único.

Moradora do Campus há mais de 30 anos, dona Maria Paula é tutora de três cachorrinhos – um de nove, um de três e um de três meses — e diz que fica muito feliz e grata por essa ação. “Às vezes a gente não tem condições de comprar uma coleira dessa, então é maravilhoso, espero que continue sempre acontecendo”, disse.

A senhora Risalba Ximenes, que também mora no Campus, diz que é uma ação positiva, já que existem muitos animais soltos, algumas das cadelas estão grávidas, e a comunidade esperava muito por essa ação. “A gente precisa muito de ajuda, são muitos animais. Durante a noite eles vêm da avenida para procurar comida, então essas ações são muito boas”, comemora. (Com informações do repórter Gabriel Damasceno/ especial para O POVO)