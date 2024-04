Posto de saúde no Aracapé ganha farmácia polo

Foto: FERNANDA BARROS Imagem de apoio ilustrativo: Fortaleza terá campanha para vacinação contra a influenza neste sábado,20

Após passar por uma série de reformas estruturais, a Unidade Básica de Saúde (UBS) João Elísio Holanda, no Aracapé, foi entregue à população do bairro durante ontem, 19. Além da inclusão de uma farmácia-pólo, o posto de saúde voltou a atender cerca de 31 mil moradores da região.

Entre as melhorias realizadas estão novas instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, nova cobertura, pintura e recuperação do corrimão e gradil. Investimento total foi de R$ 18 mil.

A unidade agora sedia a 20° farmácia polo de Fortaleza, equipamento integrado à unidade de saúde que realiza a entrega de 137 medicamentos, entre básicos e especializados.

Segundo os moradores, essa era uma das demandas do posto antes da reforma, já que por vezes precisavam buscar remédios em outras localidades.

“Vai ficar bom. A gente recebia no outro posto, no Canindezinho ou no Mondubim, e agora vai receber aqui. Agora vai ter aqui e vai melhorar”, projeta Francisca Carneiro, 66, aposentada e usuária do posto desde a inauguração.

Para o titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Galeno Taumaturgo, as farmácias buscam diminuir situações como a destacada por Francisca, onde os moradores precisam deixar o bairro de origem para ter acesso a medicamentos. “É exatamente todo um estudo feito no sentido de indicar as áreas que têm mais necessidade, mais densidade populacional, evitando que as pessoas se desloquem para distâncias maiores para receber medicamentos”, explica o secretário.

Posto faz parte de pacote de investimentos na saúde de Fortaleza

A reforma da UBS João Elísio Holanda foi uma das melhorias propostas no investimento de 130 milhões em saúde, anunciado pela Prefeitura em abril do ano passado. Entre os incrementos previstos com o montante estão reformas e construções de postos, entrega de medicamentos em casa, convocação de novos profissionais, entre outras medidas.

Dos 96 postos com reforma prevista, 16 foram entregues, além de um posto requalificado. O pacote também previa a instalação de nove farmácias polo, das quais cinco estão em funcionamento.

Em entrevista coletiva durante a entrega do equipamento, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), destacou que além de quantidade em investimentos na saúde, também é importante distribui-los pela Cidade, alcançando as comunidades mais periféricas.

“Nós estamos na periferia, periferia da cidade de Fortaleza, mesmo. Já fronteira aqui com o Maracanaú. Esse posto é um posto muito grande e muito importante para a comunidade”, afirmou o gestor.

Acompanhe números atualizados do pacote de investimentos em saúde:

- Todos os 16 novos postos estão em construção;

- Dentre os 96 postos a serem revitalizados, 16 foram entregues, incluindo o posto João Elísio e 26 estão em obras;

- Um novo Caps entregue;

- Dos nove postos a serem totalmente requalificados, um foi entregue;

- Seis UPAs gerenciadas pelo Município tiveram intervenções iniciadas para reestruturação

- Implantação nove farmácias polo, das quais 5 foram entregues, incluindo a do João Elísio;

- Hospitais totalmente requalificados: um entregue (Frotinha de Messejana) e um em obras (Gonzaguinha de Messejana)