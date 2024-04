Professores e técnicos em greve realizam ato em dia de negociação

Foto: Alexia Vieira/O POVO Servidores unificam ato entre universidades e institutos federais para reivindicar melhorias salariais

Professores e servidores técnico-administrativos das universidades e institutos federais do Ceará organizaram um ato político ontem, 19, no jardim da Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC). As categorias estão em greve buscando reestruturação de carreiras e recomposição salarial.

Pela manhã, foram discutidas as demandas dos técnico-administrativos em Educação e à tarde os docentes foram o foco da discussão.

Em nota, o MGI afirma que “o governo apresenta uma proposta convergente com o relatório do Grupo de Trabalho formado por representantes dos Ministérios da Educação e da Gestão, das universidades e instituições de ensino, além de entidades sindicais representantes dos servidores do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE)” nesta sexta-feira. A reunião ocorreu e o Governo apresentou proposta de reajuste para os servidores da educação reajuste de 9% em 2025. Os técnico-administrativos deflagraram greve ainda em março, já os docentes decidiram pela paralisação em abril.

Buscando negociações desde julho de 2023, a categoria dos técnicos procura diminuir a defasagem salarial, que já alcança 34,32%. O índice de aumento reivindicado pelos professores é de 22,71%. Em contraproposta nas negociações, os docentes sugeriram que fosse pago dividido em 3 parcelas de aproximadamente 7% em 2024, 2025 e 2026.

O Governo, no entanto, propôs reajuste de 9%, dividido em duas parcelas de 4,5%, mas com a primeira paga apenas em maio de 2025 e a outra metade em 2026. Os professores reivindicam que o reajuste contemple o ano de 2024.

“Nós tivemos um forte desmonte da educação pública e agora precisamos de investimentos vigorosos, para que a educação se recomponha, tanto em relação a valorização dos profissionais quanto a recuperação de infraestrutura”, diz Irenisia Oliveira, presidente do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará (Adufc).

“Esse momento de unificar é pra gente juntar forças e mostrar pra sociedade o que é a nossa luta. Quando a gente luta pela categoria, pela recomposição salarial, a gente está lutando pela educação”, explica Elaine Teixeira, técnica-administrativa integrante do comando local de greve do Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais do Estado do Ceará (Sintufce).

