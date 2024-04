Duplo homicídio ocorre no bairro Parque Iracema, em Fortaleza

Foto: Reprodução Whats App Duplo homicídio em Fortaleza, em abril de 2024

Dois homens foram assassinados dentro de um carro neste sábado, 20, no bairro Parque Iracema, em Fortaleza. Os suspeitos de atirarem contra as vítimas estavam dentro de outro veículo. Vídeo feito no momento do crime circula pelas redes sociais. As circunstâncias são investigadas pela Polícia Civil (PCCE).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), uma das vítimas tinha 22 anos e estava com um mandado de prisão em aberto por homicídio. A outra vítima, conforme as informações, sem identificação formal, portava uma pistola calibre 40 acompanhada de 13 munições.

A arma de fogo foi recolhida juntamente com o carro que as vítimas estavam pela Polícia Forense (Pefoce) para auxiliar nas investigações. A SSPDS não dilvulgou o nome das duas pessoas mortas na ação criminosa.

De acordo com relatos, a ocorrência gerou pânico entre os moradores do conjunto de condomínios Parque Del Sol, no bairro Parque Iracema. No momento do crime, havia pessoas no entorno e em um restaurante próximo. A ação foi ainda gravada e vídeos circulam nas redes sociais. O POVO opta por não publicá-los para evitar gerar risco a cidadãos.

Denúncias sobre o caso podem ser feitas por meio do número 181 e também por meio do Disque-denúncia, canal da SSPDS