Mil famílias são afetadas por chuva intensa em Morada Nova

Foto: TIAGO STILLE/ GOV. DO CEARA VIAS da zona rural de Morada Nova não suportaram o volume de chuvas do fim de semana

O município de Morada Nova, localizado a 169,2 km de Fortaleza, na região Jaguaribana, recebeu fortes chuvas no fim de semana. Cerca de mil famílias foram afetadas. Destas, 150 ficaram desalojadas. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), foram 37,3 milímetros (mm) no sábado, 20, e 62,5 mm no domingo, 21.

Os bairros da região central foram mais prejudicados. Conforme o Governo do Ceará, as famílias foram afetadas por alagamentos e interrupção de serviços como telefonia e transporte. As famílias desalojadas foram encaminhadas para abrigos públicos ou casas de familiares.

A Defesa Civil do Estado atua na região desde sábado, 10, e fez a entrega de cestas básicas, kits de higiene e colchões. Também foram realizadas visitas técnicas a reservatórios.

A Secretaria Municipal da Assistência Social estruturou quatro abrigos e concedeu o aluguel social para as famílias desalojadas. As pessoas também estão sendo atendidas por profissionais da Saúde e da Assistência Social, garante a gestão municipal.

Na manhã dessa segunda-feira, 22, o governador Elmano de Freitas visitou comunidades atingidas pelas chuvas na região. "Ainda hoje chegarão mais de cinco toneladas de alimentos, bem como colchonetes e outros mantimentos para ajudar. Além do programa municipal, o Estado ajudará para pagar o aluguel social dessas famílias”, garantiu.

Conforme Elmano, Estado e Município vão trabalhar juntos em um projeto estrutural para que a água dos pequenos açudes que transbordam não cause transtornos.

Volume de chuvas observado

Segundo a Funceme, entre sexta, 19, e sábado, 20, choveu em sete dos oito postos de coleta de Morada Nova. No período, os maiores acumulados foram na sede do município (82 mm) e em Boa água (50 mm).

Entre sábado e domingo, 21, o volume de chuvas foi maior. No intervalo de 24 horas, o posto Lagoa da Serra registrou 112 milímetros. A previsão até quarta-feira, 24, é de baixa possibilidade de chuva isolada, informa o órgão.

No Ceará, ao menos 74 cidades registraram precipitações entre as 7 horas do sábado e as 7 horas do domingo. São 69 açudes sangrando e outro 13 com volume acima de 90% da capacidade total.

Para esta terça-feira, 23, a previsão da Funceme é de céu variando de nublado a poucas nuvens com chuva isolada em todas as macrorregiões. Amanhã, céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com chuva isolada em todas as macrorregiões.

Os volumes de precipitação mais expressivos devem ocorrer no centro-norte do estado, de acordo com a fundação. A intensidade das chuvas deve variar de fraca a moderada, ocasionalmente forte.

"As chuvas no estado são resultado das áreas de instabilidade provenientes do Oceano Atlântico, bem como dos efeitos da brisa (terrestre e marítima) e da combinação de temperatura, umidade e relevo. A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema indutor de chuvas durante a quadra chuvosa no estado, encontra-se em torno da Linha do Equador", detalha o órgão.

Leia mais Primeiro trecho do projeto Malha D’água é anunciado para janeiro de 2025