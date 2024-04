Adolescente é baleado e morto em escola de Fortaleza

Foto: Reprodução/SSPDS Foto de apoio ilustrativo. Viatura da Polícia Militar do Ceará (PMCE)

Um adolescente de 16 anos foi morto na escola Municipal Delma Hermínia, no bairro Passaré, em Fortaleza, nessa terça-feira,23. O crime aconteceu perto das 7 horas da manhã, pouco antes do início das aulas.

O POVO apurou que o jovem, que não era estudante do local, já teria sido alertado para não frequentar mais a escola, chegando a sofrer ameaças. Por volta das 6h55min, a vítima estava próxima ao portão da frente da escola, quando viu o suspeito.

O adolescente teria tentado correr, mas escorregou e foi alcançado pelo assassino. Teria sido efetuado apenas um disparo, na região da cabeça da vítima. Antes mesmo de a Polícia chegar, outro homem teria entrado na escola armado, chegando a efetuar um disparo, assustando os alunos e professores da escola.

As aulas dessa terça-feira, 23, foram canceladas em decorrência do crime. De acordo com a fonte policial, a vítima seria de uma comunidade do Gereba, próxima ao local. Ele teria uma rixa com outro jovem, este morador da comunidade Mana. O pai do desafeto teria ameaçado o adolescente e, segundo fonte policial, seria o principal suspeito do crime.

Em nota, a Secretaria Municipal da Educação (SME) afirma que "está seguindo rigorosamente todos os protocolos previstos para o atendimento da comunidade escolar neste momento". A Pasta relata que a Polícia Militar, a Guarda Municipal e a equipe de Mediação Escolar da SME foram acionadas para a ocorrência.

Já a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), afirma que equipes da Polícia Civil do Estado investigam a ocorrência. De acordo com a pasta, a vítima não foi identificada formalmente e foi atingida por disparos de arma de fogo. A SSPDS confirmou que o jovem morreu ainda no interior da escola.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil; do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac), da Polícia Militar do Ceará e da Perícia Forense do Estado também foram acionadas para atender a ocorrência. As investigações seguem a cargo da 7ª Delegacia do DHPP da Polícia Civil.

A Secretaria Municipal da Educação pontuou ainda que trabalha com a metodologia do Acesso Mais Seguro, desenvolvida pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), e cujo objetivo é "mitigar situações referentes aos conflitos territoriais armados”. Segundo a pasta, as escolas acompanhadas pelo programa recebem oficinas de formação, têm desenvolvido um plano de contingência.

A SME pontua também que essas unidades escolares implementam o programa por meio de oficinas de Acesso Mais Seguro com a formação do Grupo de Tomada de Decisão, desenvolvimento do plano de contingência e monitoramento da classificação diária de risco.