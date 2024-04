Católicos de Fortaleza recebem relicário de Santa Teresinha nesta quinta-feira, 25

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo MADRE Bernadette falou sobre a chegada das relíquias de Santa Teresinha

O relicário de Santa Teresinha do Menino Jesus chega a Fortaleza amanhã, 25, pela segunda vez, como parte da preparação para o centenário de sua canonização, que ocorrerá no próximo ano. O relicário é da Basílica de Lisieux na França e deve passar por 70 cidades do Brasil. Madre Bernadette, líder do convento, informou em coletiva realizada no Carmelo de Santa Teresinha que o relicário deve trazer ossos da perna e do pé direito da santa.

Os 150 anos do nascimento de Santa Teresinha foram comemorados em 2023, e madre Bernadette considera importante receber o relicário também por causa desta data. “Santa Teresinha é especial porque se fez especial em uma vida muito simples”, afirmou.

Ela lembra que Teresinha passou a vida em um convento, e disse que o que não conseguiria fazer durante a vida enclausurada, iria fazer durante a morte. “Aquilo que eu não posso fazer agora eu vou fazer depois que morrer”, disse Bernadette, parafraseando a santa.



Madre Bernadette conta que o programação durante a passagem do relicário foi pensada para aproximar as pessoas de Santa Teresinha, contemplando vários bairros de Fortaleza, inclusive bairros da periferia. "Não era justo ficar (apenas) no Carmelo, então o que a gente fez foi repartir o máximo. Procuramos espalhar entre vários pontos da Cidade e também no interior do Estado”.

Esquema de Segurança

Além de Fortaleza, o relicário da santa deve passar por mais quatro municípios; Icó, Quixadá, Ibiapina e Limoeiro do Norte. Em todos esses lugares, deve contar com esquema de segurança. Na Capital, haverá um esquema de segurança que vai contar com apoio da Polícia Militar e da Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza (AMC).

Procurada pelo O POVO na tarde dessa terça-feira, 23, a AMC informou que o planejamento para o esquema de segurança ainda está sendo fechado e que será divulgado no decorrer de hoje, 24. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SPSDS) também foi procurada para falar do esquema, mas não houve retorno.

Relicário de Santa Teresinha: veja a programação

25 de Abril

12 horas - Chegada das relíquias e celebração eucarística na Matriz de Santa Teresinha, em Chorozinho;

15h30min - Acolhida das relíquias no Condomínio Espiritual Uirapuru, em Fortaleza;

20 horas - Vigília na Matriz da Paróquia Santo Antônio de Pádua, no bairro Granja Portugal;

26 de abril

8 horas - Recepção e exposição pública no Carmelo Santa Teresinha, no bairro Dias Macedo;

19 horas - Vigília na Diaconia Shalom, em Aquiraz;

27 de abril

8h30min - Matriz da Paróquia Santa Teresinha, no bairro Vicente Pinzón;

13 horas - Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Piedade, no bairro Joaquim Távora;

15 horas - Matriz da Paróquia Nossa Senhora do Sagrado Coração, no bairro Aerolândia;

20h30min - Vigília dos jovens no Shalom da Paz, no bairro Aldeota;

28 de abril

8 horas - Catedral Metropolitana de Fortaleza;

14 horas - Paróquia Nossa Senhora da Glória, no bairro Cidade dos Funcionários;

20 horas - Vigília na Comunidade Face de Cristo, no bairro Cocó;

29 de abril

8h30min - Instituto Hesed, no bairro Ancuri

15 horas - Matriz da Paróquia do Cristo Rei, no bairro Aldeota

19h30min - Vigília no Carmelo Santa Teresinha, no bairro Dias Macedo;

30 de abril

7 horas - Missa de despedida das relíquias no Carmelo Santa Teresinha, no bairro Dias Macedo (celebrada por dom Gregório Paixão).