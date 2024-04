Mercado da Aerolândia permanecerá no bairro e passará por requalificação

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 23-04-2024: Manifestação de moradores da Aerolândia, manifestação contra retirada do Mercado da Aerolândia. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo)

O Mercado da Aerolândia permanecerá no bairro e passará por restauração. A decisão veio em reunião dos moradores com a Prefeitura de Fortaleza, por meio de uma votação, na noite dessa terça-feira, 23. Um novo projeto deve ser realizado para viabilizar a obra de revitalização do equipamento.

Encontro contou com a presença do titular da Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), Samuel Dias, e ocorreu após a indignação dos locais com o anúncio, dado na última semana, de que a estrutura do mercado sairia do local, sendo transferida e unificada com a do Mercado dos Pinhões. Obra levaria ambos a voltarem à sua configuração histórica, que existiu até 1938, e promoveria a revitalização dos espaços.

Pegos de surpresa com a notícia, os residentes da Aerolândia chegaram a realizar uma manifestação nessa segunda-feira, 22, contra a intervenção. Eles também haviam entrado com uma representação no Ministério Público do Ceará (MPCE), solicitando a "suspensão imediata" da iniciativa proposta.

Nesse contexto, o objetivo da reunião realizada ontem foi possibilitar o diálogo da Prefeitura com os locais a respeito do destino do equipamento. Na ocasião, o titular da Seinf apresentou para a população três opções, sendo a primeira a ideia inicial de unificar as estruturas e construir no espaço que comporta o Mercado da Aerolândia uma área de lazer, com quadra coberta, playground, entre outras coisas.

A segunda alternativa seria restaurar o equipamento, permitindo que ele permaneça no bairro. Já a terceira propunha unificar as estruturas, mas construir uma "cópia" do mercado no espaço.

O momento da votação foi marcada pela exaltação dos moradores, frustrados com a Prefeitura. Eles aplaudiram a proposta de revitalização, mostrando uma concordância quase unânime, e vaiaram as demais, se recusando a abrir mão do equipamento pelo qual mantém uma ligação histórica e afetiva.

"A reunião foi muito boa porque deu pra gente ter a dimensão de qual é o sentimento majoritário e demonstrou a necessidade de que essa estrutura do Mercado fique aqui na Aerolândia em função de toda essa ligação cultural e de pertencimento que existe da comunidade com o equipamento", afirmou o secretário Samuel Dias ao fim do encontro.

Moradores também aproveitaram para levar propostas de melhoria para o equipamento e seu entorno. Conforme o representante municipal, a Prefeitura vai agora fazer um projeto das premissas apresentadas, para que seja possível viabilizar licitações e tocar a obra de restauro. Nesta quarta-feira, 24, deve ser realizada uma reunião com os moradores ao entorno do Mercado dos Pinhões.

Revitalização agradou residentes como Francisco Paulo, 60, morador da Aerolândia há 57 anos. "Eu saio renovado, feliz e muito gratificado com essa decisão, porque foi uma luta de todos os moradores (...) Agora é só acompanhar a obra, vê se ele realmente vai fazer o que realmente prometeu", diz.

Silvana Gomes, 58, que mora desde que nasceu no bairro, compartilha o sentimento: "Agora eu te pergunto, por qual motivo só lá pode ter um mercado e aqui não pode? É por conta de ser turista, de ter dinheiro? (...) É uma alegria, um alívio total (saber que o mercado será restaurado)".