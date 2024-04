Motoristas de ônibus fazem paralisação no terminal de Messejana por mais segurança

Foto: Divulgação/Sintro-Ce Cerca de 30 linhas foram afetadas pela paralisação

Um grupo de motoristas de ônibus realizou uma paralisação por volta das 10 horas dessa terça-feira, 23, no terminal da Messejana, em Fortaleza. Os condutores reivindicaram melhores condições de segurança dentro dos coletivos.

Aproximadamente 50 linhas de ônibus que saem da Messejana ficaram paralisadas por cerca de uma hora e meia no terminal, até que a manifestação fosse encerrada. Entre os problemas reclamados pelos motoristas está o crescimento do número de assaltos e casos de mortes dentro dos coletivos.

Procurada pelo O POVO, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que o embarque desembarque de passageiros foi realizado do lado de fora do terminal durante a paralisação, além de confirmar o retorno integral dos serviços por volta das 11h15min. Em nota, a empresa também reforçou a legitimidade do movimento e endossou a cobrança por melhorias na segurança.

"A Etufor informa que a manifestação ocorrida foi organizada pelo Sintro - Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Ceará e se deu após um motorista ser esfaqueado em uma tentativa de assalto, no dia 19/04, enquanto trabalhava na linha 074 - Antônio Bezerra/Unifor. A Etufor ressalta a legitimidade da ação, que cobra da Segurança Pública ações mais efetivas de combate à violência.

Os terminais de ônibus da Capital contam com a presença da Inspetoria dos Terminais (Iterm), da Guarda Municipal de Fortaleza, que é composta por 140 agentes, distribuídos nos sete terminais. Os guardas municipais atuam 24 horas, em regime de escala, realizando patrulhamento a pé e com viaturas, no entorno e dentro dos equipamentos", completa o texto.

Esfaqueamento à motorista

Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Ceará (Sintro-CE), Domingo Neto, o estopim para o ato foi o ataque a um motorista durante um assalto à linha 074 - Antônio Bezerra/Unifor, na noite da sexta-feira passada. Na ocasião, o condutor do veículo foi golpeado com duas facadas. Mesmo ferido, o motorista levou o ônibus até o Instituto Dr. José Frota (IJF), onde recebeu atendimento médico. O trabalhador agora se encontra em recuperação.

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindionibus) lamentou o ocorrido.

"É com pesar que o Sindiônibus observa os recentes incidentes nos coletivos de Fortaleza. Reforçamos nosso compromisso com o bem-estar dentro dos ônibus e reconhecemos a existência de programas de segurança específicos para o transporte público, esperando agora máxima prioridade das autoridades para encontrar e prender o assaltante. Esperamos que qualquer pessoa que pratique crime que coloque em risco nossos funcionários e passageiros, num ambiente coletivo, tenha a certeza da consequente prisão", diz o texto.