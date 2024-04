Servidores do Detran aceitam proposta do Governo e encerram paralisação

Foto: Reprodução/ Instagram Assembleia dos servidores do Detran/CE na manhã desta quarta-feira, 24

Servidores do Detran Ceará decidiram interromper a greve da categoria após assembleia realizada na manhã dessa quarta-feira, 24, quando aceitaram a proposta do Governo do Estado. Os trabalhadores voltam a exercer as atividades a partir de hoje, 25.

A categoria estava em greve desde o dia 3 de abril, ficando 21 dias em paralisação. O fim do movimento grevista foi aprovado por 369 servidores, outros 23 se abstiveram e 12 votaram contra o fim da paralisação. A informação foi confirmada pela coordenadora-geral do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará (Sindetran), Gabriela Lima Mac Dowell.

Questionado pelo O POVO sobre a proposta do Governo do Estado, o Sindetran disse que a remuneração inicial da categoria estaria abaixo do salário mínimo, e que foi criada uma gratificação para os servidores. Segundo o sindicato, houve o compromisso do Governo em resolver as distorções salariais ao longo dos próximos três anos, parcelado em duas de 30% e a última de 40%. A Governo prometeu também a revogação das questões judiciais de multa contra o sindicato e dirigentes sindicais, além de garantir anistia aos participantes do movimento.



O fim da greve ocorre dois dias depois do incidente registrado na segunda-feira, 22, passada quando policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar utilizaram spray de pimenta contra servidores que faziam manifestação na frente da Arena Castelão, onde estão sendo feitas as vistorias pelos terceirizados.

Durante a manifestação, um dos agentes que participavam do protesto foi preso e levado à delegacia. Manifestantes denunciavam a polícia pelo acesso da força. Os servidores protestavam contra a contratação temporária de vistoriadores para atuarem na fiscalização dos veículos, em substituição aos fiscais do Detran.