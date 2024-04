IDT/Sine recebe novos veículos para auxiliar na captação de vagas

Foto: Divulgação Carros novos entregues ao Sine IDT

O Governo do Estado entregou 23 novos carros para a Secretaria do Trabalho do Ceará (SET) na tarde desta quinta-feira, 25, no Palácio da Abolição. Os veículos estarão a serviço do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT/Sine). A solenidade contou com a presença do Governador do Estado Elmano de Freitas (PT) e do titular da SET, Vladyson Viana.

Em entrevista coletiva, Elmano disse que o objetivo é que os novos veículos auxiliem a equipe do órgão.

“Que esses profissionais que é quem fazem a captação de vagas para aquele trabalhador que está desempregado ter melhores condições e assim agilizar ainda mais, para que esse trabalhador possa rapidamente conseguir sua vaga de emprego”, falou Elmano.



O secretário Vlaydson Viana disse que a frota do órgão já tinha mais de 10 anos de serviço e que as novas aquisições do IDT facilitariam o trabalhos dos profissionais que fazem captação de vagas diretamente com as empresas. “Esses gerentes que estão aqui recebendo esse veículo hoje fazem todo um trabalho de visitas às empresas tratativas com os recursos humanos dessas empresas para que essas vagas sejam disponibilizadas para o setor”, expôs o secretário.

Conforme disse o governador Elmano de Freitas, a nova frota do IDT será distribuída por todo o Estado. Em Fortaleza, serão contemplados bairros como Antônio Bezerra, Messejana e Centro.

Segundo o secretário Vladyson Viana, o IDT/Sine atende cerca de 700 mil cearenses todos os anos, destacando que o órgão conseguiu captar do setor privado para o sistema público de emprego 83 mil vagas em 2023, das quais 50 mil foram preenchidas por novos trabalhadores.

Por sua vez, o presidente do IDT, Raimundo ngelo, que estava presente na solenidade, ressaltou que os veículos são peças fundamentais para ampliação na captação de vagas. Também servirão para potencializar as ações do IDT em todas as regiões do Estado, “dando suporte para que os nossos gestores e colaboradores consigam atuar na intermediação com os diversos parceiros com mais agilidade e segurança.”