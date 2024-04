Novo superintendente da PF/CE diz que irá atuar para preservar eleições

Foto: Samuel Setubal JOSÉ Antônio Simões de Oliveira Franco: posse no TRE

O delegado José Antônio Simões de Oliveira Franco, 43, tomou posse, nessa quinta-feira, 25, como novo superintendente da Polícia Federal (PF) no Ceará. Ele irá substituir Rodrigo Carneiro Gomes. A cerimônia ocorreu no Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

O novo superintendente se comprometeu em combater a corrupção, o desvio de recursos, o tráfico de drogas e todos os todos os tipos de crimes que assolam o Estado do Ceará. “Saibam que os criminosos que aqui residem ou que aqui transitem não terão dias tranquilos pela frente. Iremos diuturnamente focar todos esforços para reduzir a criminalidade e proporcionar a sensação de segurança que os cearenses tanto merecem”, afirmou o delegado.

Franco também anunciou que a sede da superintendência no Ceará está passando por reformas, além da reestruturação da Força de Combate ao Crime Organizado (Ficco) e a inauguração de uma nova delegacia de Juazeiro e quer acelerar a criação da delegacia de Sobral.

Em coletiva, ele disse que a PF irá atuar para preservar a realização das eleições de 2024 junto a outras instituições, mas que a PF possui um papel de protagonismo. Ele afirmou que houve uma reunião junto do TRE-CE e Ministério Público Eleitoral para mapear as localidades mais críticas e que a PF irá começar um planejamento como atuar nesses municípios.

Gustavo Leite de Sousa, diretor-executivo da PF, falou que a Polícia Federal aposta em duas grandes entregas contra a criminalidade: a Ficco e o Grupo de Investigações Sensíveis (Gise). “No último ano, a PF aumentou 257% o volume de recursos apreendidos em bens, direitos e valores que estavam em aquisição de criminosos e que podem ser alienados e abastecer o fundo de Segurança Pública”, disse.

José Antônio Simões nasceu na cidade de Assis, em São Paulo. Possui bacharelado em Direito pela Fundação de Ensino Eurípedes Soares da Rocha de Marília em São Paulo e tem pós-graduações em Direitos Humanos e Cidadania, Segurança Pública, Gestão Pública e Psicologia Positiva, e em Liderança de Desenvolvimento em equipes.

No âmbito da experiência, Franco esteve como superintendente da Polícia Federal no Piauí, e também como delegado regional executivo nas superintendências regionais de Rondônia e Rio Grande do Norte, ele foi chefe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes no Mato Grosso do Sul. Ele está na Polícia Federal desde 2007.



Compuseram a mesa na solenidade, além do último superintendente, autoridades como: Gustavo Paulo Leite de Sousa, diretor-executivo da Polícia Federal;o secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Samuel Elânio; o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), Raimundo Nonato Silva Santos; o promotor de Justiça Francisco Lucindo Queiroz Júnior e o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, desembargador Durval César Vasconcelos Maia.