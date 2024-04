Ceará registra a segunda maior taxa de homicídios no País no 1º trimestre de 2024

Foto: Yuri Allen/Especial para O POVO Cena de homicídio na Barra do Ceará no último dia 20 de abril

No primeiro trimestre de 2024, o Ceará teve a segunda maior taxa de assassinatos por 100 mil habitantes do Brasil, conforme dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).



Com os 819 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs — soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte), registrados nos três primeiros meses de 2024, o Estado ficou com uma taxa de 37,25 assassinatos por 100 mil habitantes.



Somente Pernambuco, que teve taxa de 43,71 CVLIs por 100 mil habitantes, registrou mais violência letal que o Ceará no período.

Gráfico mostra estados mais violentos do Brasil no primeiro trimestre de 2024 Crédito: O POVO

Entre as capitais, Fortaleza foi a terceira com maior número de assassinatos em números absolutos. Foram 223 CVLIs na Capital de janeiro a março de 2024, número menor apenas que os de Recife (224) e Salvador (253).



A segunda cidade cearense com mais homicídios foi Caucaia, com 78 casos. O município da Região Metropolitana de Fortaleza foi a 10ª cidade em assassinatos em números absolutos.

Maracanaú (Região Metropolitana de Fortaleza), com 35 homicídios, ficou na 26ª posição e Maranguape (Região Metropolitana de Fortaleza), na 42ª posição, com 28 homicídios.



Os estados de Alagoas, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro não enviaram ao MJSP dados referentes a março.



O POVO pediu para que a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) comentasse os números de CVLIs no Estado no primeiro trimestre. Em nota, a SSPDS afirmou que as “Forças de Segurança do Estado atuam diuturnamente para reduzir os indicadores de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) em todo o Ceará”.



Em seguida, a pasta passou a listar uma série de ações desenvolvidas para reduzir os indicadores de criminalidade no Estado. Entre os destaques feitos pela pasta está a reestruturação do Sistema Estadual de Inteligência de Segurança Pública (Seisp), que ampliou o número de cargos de inteligência (de 135 para 719).



A SSPDS também destacou que, no último dia 22 de abril, teve início o estágio supervisionado de alunos do curso de formação para auxiliares de perícia. Em maio, a Perícia Forense do Estado (Pefoce) deverá contar com o reforço desses profissionais.



“Além disso, está em fase final na Aesp (Academia Estadual de Segurança Pública) a formação de novos policiais civis que integrarão os quadros da instituição. Após a realização da avaliação final, serão realizados os trâmites para a conclusão com a posse dos novos policiais civis. Por fim, está prevista para agosto a conclusão da formação dos profissionais aprovados no concurso da Polícia Militar do Ceará (PMCE), que atuarão na corporação”, afirmou a pasta.



“A SSPDS destaca ainda a atuação de um grupo integrado de inteligência, formado por equipes dos setores de inteligências da SSPDS e da PCCE, com apoio da inteligência da PMCE. O grupo realiza capturas, visando o fortalecimento do combate aos CVLIs em todo o território cearense, uma vez que tem como uma de suas atribuições investigar e elucidar ocorrências de homicídios”.