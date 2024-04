Vacinação contra a dengue começa no dia 13 de maio no Ceará

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo VACINAÇÃO contra gripe foi estendida para a população em geral

O processo de vacinação contra a dengue no Ceará começa a partir do próximo dia 13 de maio, contemplando 25% do público-alvo de 10 a 14 anos, em Fortaleza, Aquiraz, Eusébio e Itatintinga. A informação foi divulgada nessa sexta-feira, 26, nas redes sociais do governador Elmano de Freitas (PT). Em publicação, o gestor informou que a data foi definida em acordo com as cidades contempladas, obedecendo a critérios que foram estabelecidos pelo Ministério da Saúde (MS). O Ceará já recebeu as 42 mil doses da vacina contra a dengue que estavam previstas para chegar



Nota Técnica divulgada pelo órgão federal nesta semana aponta que a distribuição das doses nos municípios foi determinada com base em três preceitos principais, sendo eles: "O ranqueamento das regiões de saúde e municípios, o quantitativo necessário de doses conforme a disponibilidade (prevista pelo fabricante) e o cálculo do total de doses a serem entregues em uma única remessa ao município".

Além do Ceará, cidades em Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Sul, Piauí e Mato Grosso também receberão doses, somando 625 municípios. Dos imunizantes que chegaram ao Ceará, 38.594 serão encaminhados para Fortaleza, 1.357 para Aquiraz, 1.410 para Eusébio e 1.017 para Itaitinga.

"O Brasil é o primeiro país no mundo a oferecer essa vacina no sistema público de saúde. A medida colabora para a redução do número de casos da doença. Mas os cuidados para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti devem continuar, eliminando água armazenada que pode se tornar possíveis criadouros", destacou Elmano de Freitas em publicação.

Já em relação à vacina contra a gripe, o Ceará deve começar a ofertar o imunizante para toda a população a partir da próxima segunda-feira, 29. Desde março a vacinação ocorria somente nos grupos prioritários, como idosos, gestantes e crianças, e deveria seguir assim até o dia 31 de maio.

No entanto, de acordo com o secretário executivo de Vigilância em Saúde da Secretaria da Saúde (Sesa), Antonio Silva Lima Neto (Tanta), a cobertura vacinal do grupo prioritário está atualmente com apenas 28% do esperado, o que fez com que estratégia precisasse ser mudada.

“O que a gente quer é elevar a cobertura nos grupos prioritários, mas proteger toda a população. A gente precisa expandir. Nós temos circulação alta de Influenza A em vários municípios e que predomina no Ceará”, afirmou Tanta. Segundo ele, a nova regra já está sendo comunicada aos municípios.

A vacina protege contra Influenza A (H1N1 e H3N2) e Influenza B. Tanta explica que a Influenza A está em maior circulação no Ceará, provocando surtos em localidades específicas. Ainda segundo o secretário, é preciso que os municípios articulem estratégias para aumentar a vacinação nas regiões.

"A gente precisa disseminar, porque aí você barra a circulação. Termina fazendo uma proteção coletiva mais eficiente", destaca Tanta. Um novo lote de imunizante contra a gripe chegará nos próximos dias ao Ceará.

Com a repórter Sara Oliveira

Com informações da repórter Mirla Nobre