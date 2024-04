Dois homens são mortos e decapitados na Região Metropolitana de Fortaleza

Foto: Samuel Setubal Equipes da PMCE, da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PCCE foram acionadas

Duas vítimas do sexo masculino foram encontradas decapitadas no bairro Angorá, em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), neste domingo, 28. Os homens não foram identificados oficialmente.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), os dois homens foram mortos a tiros.

Conforme O POVO apurou, os dois também foram decapitados. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Perícia Forense do Estado (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Ceará, foram acionadas para o local.

Não foi informado de forma oficial a motivação do crime, no entanto há suspeita que o caso seja um linchamento. A investigação segue a cargo da Delegacia Metropolitana de Itaitinga.