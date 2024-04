Entre bordados e palestras, fortalezenses experienciam a Assembleia

Foto: Dário Gabriel/Alece A 2ª edição do projeto "Vem pra Alece" incluiu atendimento para os pets neste domingo, 28

“A casa do povo está aberta”, anuncia Mabele Mota, orientadora da célula de psicopedagogia, ao descrever as atividades planejadas para a 2ª edição do “Vem pra Alece”. O projeto, que visa aproximar a população local da Assembleia Legislativa, aconteceu neste domingo, 28.

Ao destacar as novidades do evento, expandido desde a sua concepção, a representante do Departamento de Saúde e Assistência Social não deixa de descrever as próprias inovações de seu espaço — “a nossa célula está trazendo atividades para atenção e memória, oficina de pintura e massinha… Estamos também orientando sobre o que é dificuldade na aprendizagem”, diz Mabele.

Às 9 horas da manhã, o Sol também parecia decidido a marcar sua presença no evento, enquanto leques de papel eram distribuídos aos visitantes. Na rua adjacente à Assembleia, fechada para o projeto, um cooler vermelho se destaca em uma pequena fila: nadando no gelo derretido pelo calor, garrafas de Coca-Cola são distribuídas.

Carregando uma mochila, a dona de casa Leuma Martins, 41, sai da fila acompanhada por amigas. Ela mantém a conversa com a repórter, escutando as perguntas, enquanto tenta colocar a bebida na bolsa, mas vê o objeto cair no chão; agradece ao recebê-lo novamente.

“É minha primeira vez e estou amando, estou gostando… Minha primeira vez!”, repete. Leuma adiciona que foi convidada pela associação do bairro onde mora, o que a motivou a participar, embora ainda estivesse começando a experimentar as atividades disponíveis: “O que eu fiz foi só limpeza de pele”.

Para outros participantes, a impressão deixada na 1ª edição do projeto foi o suficiente na hora de garantir a curiosidade, como reflete a assistente social Ester Rolim, 66. Ao ser avisada sobre o evento, também fez questão de convidar a amiga, a aposentada Francisca Menezes, 70.

“Eu já participei do evento ano passado e gostei bastante. Aí soube (sobre a 2ª edição), porque eu escuto muito a rádio Assembleia”, explica, descrevendo a visita guiada e “as curiosidades dos políticos antigos” como o ponto alto do “Vem pra Alece” anterior.

Já Francisca, a “amiga do condomínio”, elogiou os estandes de artesanato: “Isso que atrai turismo, expor os artesanatos do Ceará”.

Entre os expositores, o estande de Germana Lima, 50, é guardado por bolsas, blusas e vestidos, todos bordados à mão. A artesã é outra novidade da edição e apresenta sua produção com um sorriso no rosto, descrevendo a sua preparação e a recepção do público.

“Eu vim pra segunda edição porque tive informações de que a primeira foi muito bacana. Então estou aqui expondo hoje os meus bordados ‘Beija Flor’, que é a minha marca, e estou adorando, vendo a felicidade, a alegria, o pessoal com os pets”, revela.

“A gente veio para uma reunião, que foi na verdade uma capacitação, pra atender melhor o público, saber vender melhor… Foi muito bacana também. Eles capacitam a gente pra vir pra cá, pra atender bem”, completa.

Artesanato cearense é exposto no Museu do Louvre, em Paris; CONFIRA

Vem pra Alece: nova edição abre espaço para os pets



Entre crianças e adolescentes, adultos e idosos, a nova edição do “Vem pra Alece” também incluiu o público de quatro patas. Acompanhados pelos tutores, cães e gatos esperavam na fila para a vacinação.

Se a participação canina vencia, um miado agudo de reclamação interrompia o espaço dos cachorros. Enrolada como um bebê e aninhada no colo da dona, Maria de Fátima Bernardes, 54, a gatinha Mimosa encarava a repórter, como se também pretendesse responder.

“Ela tem pavor à caixa (de transporte), aí tem que vir assim”, explica Maria de Fátima, afagando a cabeça da pequena. “Eu moro aqui bem próximo, o atendimento é ótimo”.

Saindo do VetMóvel, equipamento da Secretaria da Proteção Animal do Governo do Estado, a tutora Kátia Lopes não deixou de elogiar a ação. “É a primeira vez que venho, mas estou achando incrível, porque eu vim trazer os cachorros aqui pra ganhar as coleirinhas antiparasitárias”.

Dona de cinco cachorros, Kátia estava acompanhada de Tião e Lua, mas fez questão de nomear os faltosos: “tem o Apolo, a Lolo e o Fred”.

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) estima a participação de mais de 6 mil pessoas na 2ª edição do projeto "Vem pra Alece".