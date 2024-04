Vestibular Uece 2024.2: primeira fase ocorre neste domingo, 28

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Domingo de primeira fase do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará (Uece) para o semestre 2024.2

Mais de 12 mil candidatos participaram da primeira fase do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará (Uece) para o semestre 2024.2. Processo seletivo dará acesso a 2.322 vagas, sendo 1.222 para os cursos de Fortaleza e 1.094 vagas para os cursos das Unidades da Uece no interior do Estado. Nervosismo, confiança e apoio foram destaque no dia de provas.

Thaíssa Falcão, que disputa uma vaga no curso de Nutrição, não disfarçou o nervosismo. Apesar disso, ela afirmou estar confiante no processo de preparação para a prova. A estratégia da estudante foi separar os estudos em períodos específicos ao longo da semana.

Buscando entrar no em Medicina, Ana Beatriz Lima demonstrou maior tranquilidade. Apesar de já ter tentado graduações em Agronomia e Publicidade, ela não se identificou com os cursos, e decidiu buscar a faculdade que realmente desejava. Matriculada em um cursinho, Ana Beatriz pontuou que o extensivo inclui acompanhamento psicológico, o que a ajudou a chegar à prova com menos ansiedade.

Ana Késsia Diniz também tenta uma vaga em Medicina. Ela é estudante do UeceVest, cursinho da própria Uece, e relatou que o período de preparação foi intenso: antigamente, o Vestibular do segundo semestre ocorria em junho, mas, nos últimos anos, a prova foi antecipada.

A reportagem chegou ao local pouco antes da abertura dos portões, que aconteceu às 8 horas. Com movimentação intensa na entrada do campus, o trânsito na região estava praticamente parado.

Candidatos formavam fila ao redor da entrada, aguardando a liberação da passagem. No calçadão havia diversas barracas de ambulantes, que vendiam água, lanches de última hora, ou canetas para quem tivesse esquecido o item indispensável à prova.

As provas deste primeiro dia foram de Ciências Humanas: Filosofia, Geografia, História e Sociologia.Ciências da Natureza e Matemática: Biologia Física, Matemática e Química, Linguagens e

Códigos: Educação Física, Língua Estrangeira (Espanhol, Francês ou Inglês) e Língua Portuguesa.

A 2ª fase acontecerá nos dias 19 e 20 de maio (domingo e segunda-feira), com a realização de quatro provas, sendo uma de Redação e três Específicas, de acordo com o curso de opção do candidato.

As unidades da Uece no interior estão localizadas nos municípios de Quixadá, Limoeiro do

Norte, Itapipoca, Iguatu, Crateús, Tauá, Aracati, Canindé e Quixeramobim.

Vestibular Uece 2024.2: segunda fase ocorre em maio

Com o adiantamento, a segunda fase do Vestibular da Uece para 2024.2 ocorrerá daqui a três semanas. Serão quatro provas, uma de redação e três de disciplinas específicas, que variam de acordo com o curso escolhido. Elas serão aplicadas nos dias 19 e 20 de maio, domingo e segunda-feira.

