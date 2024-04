Vacina contra gripe é ampliada para aumentar barreira imunológica

Foto: Samuel Setubal A PARTIR DE AGORA, podem se vacinar pessoas a partir de seis meses de idade

A campanha de vacinação contra a gripe começou em todo o Estado no dia 11 de março e, até o momento, mais de 800 mil doses foram aplicadas para pessoas do público-alvo. O objetivo do Estado, contudo, é vacinar mais de três milhões de pessoas do público-alvo até o dia 31 de maio. Ou seja, até o momento, apenas 29% do público prioritário foi alcançado. Para aumentar a barreira imunológica, a aplicação da vacina foi ampliada para o público geral a partir dessa segunda-feira, 29, em todos os municípios do Ceará. Podem se vacinar quaisquer indivíduos a partir de seis meses de idade.

Atualmente, o Ceará é o sexto estado no País no número de aplicações do imunizante durante a atual campanha e o primeiro do Nordeste, conforme a plataforma LocalizaSUS, do Ministério da Saúde (MS).

“A gente tem mais um mês (de campanha) pela frente e a gente precisa de fato aumentar essa barreira imunológica. Existe transmissão do vírus, sobretudo do grupo da influenza A, em praticamente todo Estado", afirmou o secretário executivo de Vigilância em Saúde, Antônio Lima Neto (Tanta), da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa). "A gente precisa, de fato, expandir mais rapidamente essa vacinação para oferecer uma proteção é mais rápida para todos os grupos”, complementou.

Já em Fortaleza, desde o início da campanha, até o apurado realizado na última quinta-feira, 29, cerca de 165.450 doses foram aplicadas, cerca de 21% da meta. O Posto de Saúde Célio Brasil, no bairro Cais do Porto, registrou intensa movimentação durante a manhã, não apenas dos costumeiros idosos e responsáveis por bebês e crianças, mas também marcou presença em peso o público adulto, agora contemplado com a ampliação da campanha.

Com a grande procura do imunizante, a gestão do posto Célio Brasil teve de utilizar uma sala extra na unidade para priorizar a aplicação da vacina contra a gripe. Tita Tavares, 48, conhecida por ser tetracampeã brasileira de surfe, foi um dos moradores do bairro que passou no equipamento para garantir o imunizante.

Ela conta que, mesmo com receio por agulhas, o medo não a privou de priorizar a saúde. “Medo de ‘onda grande’ eu nunca tive, mas pra tomar vacina eu tremo na base. Mas a gente enfrenta o medo se for pra cuidar da saúde”, ela conta, rindo. A esportista explica que é embaixadora do projeto Juventude na Onda, que atende quase mil crianças e jovens anualmente. “A gente está sempre em contato com muitos alunos, então é importante a gente se prevenir, estar bem para nós e para os eles também”, aponta.

A atleta conta que utiliza a influência no esporte para encorajar outras pessoas, principalmente os jovens, a cuidar da saúde. “Estamos sempre fazendo palestras, em escolas, por exemplo, e sempre tocamos no assunto de procurar por postos de saúde. É importante se vacinar, não só pela gripe, mas também temos a dengue aí que precisa muito da nossa atenção”, relata Tita.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 29-04-2024: Vacina gripe para todos os públicos, a ampliação da campanha objetiva expandir a cobertura vacinal nesse período da sazonalidade, quando as infecções respiratórias tendem a aumentar no Posto DR Célio Brasil no Cais do Porto. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 29-04-2024: Vacina gripe para todos os públicos, a ampliação da campanha objetiva expandir a cobertura vacinal nesse período da sazonalidade, quando as infecções respiratórias tendem a aumentar no Posto DR Célio Brasil no Cais do Porto. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 29-04-2024: Vacina gripe para todos os públicos, a ampliação da campanha objetiva expandir a cobertura vacinal nesse período da sazonalidade, quando as infecções respiratórias tendem a aumentar no Posto DR Célio Brasil no Cais do Porto. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 29-04-2024: Vacina gripe para todos os públicos, a ampliação da campanha objetiva expandir a cobertura vacinal nesse período da sazonalidade, quando as infecções respiratórias tendem a aumentar no Posto DR Célio Brasil no Cais do Porto. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

Chegando na unidade de saúde junto da família, Priscila Freitas, 33, levou o filho Aslan, de dois anos, para se vacinar e aproveitou a oportunidade para também tomar a dose do imunizante contra a influenza.

"É importante trazermos nossos filhos para vacinar, para que não desenvolvam consequências mais graves, mas também para evitar a lotação nos hospitais. Os adultos também devem se vacinar para não contagiar outras pessoas”, diz a mãe.

Para ter acesso à imunização, o usuário deverá apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência. De acordo com a secretária-adjunta da Saúde de Fortaleza, Carmem Cavalcante, o intuito de ampliar a vacinação contra a gripe para toda a população é aumentar a cobertura vacinal, principalmente no atual período chuvoso no Estado.

“Agora vamos aplicar para o público geral, mas reforçamos que quem faz parte do público prioritário, e que ainda não se vacinou, pode procurar um dos 118 postos de saúde de Fortaleza”, explica a representante.

Conforme Carmem Cavalcante, o público alvo é composto por pessoas mais vulneráveis a contraírem a doença e que têm maior risco de desenvolver quadros de complicações. “Essas incluem os idosos a partir de 60 anos de idade; crianças de até seis anos; pessoas com comorbidades como obesidade, hipertensão, diabetes, deficiências, doenças crônicas e autoimunes. As gestantes e puérperas também estão incluídas”, esclarece.

De acordo com a secretária, o funcionamento dos postos de saúde em Fortaleza para a aplicação de vacinas nessa segunda fase da campanha vai se manter o mesmo: de 7h30min até 18h30min durante a semana.

Já nos finais de semana e feriados, as unidades que mantêm o funcionamento são previamente divulgadas pela Prefeitura, funcionando das 8 até às 16h30min.

Já nos postos de saúde dos demais municípios do Ceará, os horários para a aplicação de vacinas variam de acordo com as administrações locais.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou que a vacina contra a influenza pode ser utilizado em até sete dias após abertura de cada frasco, que contém 10 doses.

"Com objetivo de mitigar as perdas, a SMS realiza o monitoramento a partir da data e hora de abertura dos frascos, dando celeridade na aplicação do imunizante, seja nos locais de vacinação ou nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI)", diz a nota.

As vacinas contra a Influenza recebidas pelo Município por meio do Ministério da Saúde possuem validade até 2025.

Conheça os canais do O POVO no WhatsApp



O POVO apresenta seus cinco canais com notícias relacionadas à política cearense; aos acontecimentos do cotidiano; à cobertura esportivas; às pautas econômicas; e às novidades dos famosos e realities.

Confira e clique nos links abaixo para seguir: