Ceará tem 3º mês com mais de 200 mm de chuva, o que não ocorria desde 2009

Foto: Samuel Setubal Fortaleza acumulou 1329,8 milímetros de chuva no trimestre, 53,6% a mais do que a média histórica

O Ceará teve o equivalente a três "marços" de chuva em 2024. Os três primeiros meses de quadra chuvosa no Estado tiveram índices pluviométricos superiores às médias ao mês que historicamente registra mais precipitação em terras cearenses.

Os dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) atestam 231 milímetros (mm) de chuva em abril. Um pouco mais do que os históricos 230,6 mm de fevereiro, um pouco menos que os 233,1 mm de março.



O quarto mês do ano tem média histórica de 190,7 mm. Assim, o resultado dos 30 dias deste ano foi 21,1% acima do esperado. Percentualmente, o melhor mês foi fevereiro, que atingiu quase o dobro da média histórica de 121,3 mm.

Com o somatório de abril, o Ceará chegou a 694,7 mm de chuva no primeiro trimestre da quadra chuvosa. É a melhor marca desde 2009. Foi naquele ano, inclusive, a última vez em que três meses ultrapassavam a marca de 200 mm. À época, março (207,4), abril (377,1) e maio (240,3) bateram a cifra.

Para dimensionar o feito, 2009, foi o terceiro mais chuvoso desde o início da série histórica, iniciada em 1973. Os dois anos mais chuvosos foram 1974 e 1985.

Restando ainda um mês de "inverno", o Ceará já está 13,2% acima da média de toda a quadra chuvosa. E o mais recente prognóstico da Funceme indica 40% de chance de chuvas dentro da média para o trimestre abril-maio-junho, no qual costuma chover 318,6 mm.

Chuvas por mês no Ceará

Janeiro - 59,3 mm (40,6% abaixo da média)

Fevereiro - 230,6 mm (90,1% acima)

Março - 233,1 mm (12,9% acima)

Abril - 231 mm (21,1% acima)

Fonte: Dados preliminares da Funceme

Chuva bem distribuída: todas as regiões atingiram a média



Nenhuma das 12 regiões hidrográficas do Ceará ficou abaixo da média no primeiro trimestre de quadra chuvosa. O melhor resultado foi no Litoral, com 49,1% mais chuvas do que a normal climatológica, enquanto o "pior" foi na Serra da Ibiapaba, que fechou com 8,9% a mais do que o registro médio.

Com isso, o Ceará chegou a 72 açudes em 100% da capacidade, tendo ainda um pico de 73. Não coincidentemente, é a melhor marca desde 2009.

Ao todo, o Estado está pouco acima dos 56% da capacidade hídrica dos 157 reservatórios públicos monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). Apenas uma região hidrográfica está em nível crítico (abaixo dos 30%): Sertão de Crateús, em 24,72%, segundo dados do Portal Hidrológico na noite desta terça-feira, 30.

Atualmente, todos os cinco maiores açudes do Ceará estão no melhor volume desde, também, 2009. O Castanhão (Alto Santo / Jaguaribara) tem 35,95% de carga; o Orós (Orós), 74,19%; o Banabuiú (Banabuiú), 42,26%; o Araras (Varjota) está sangrando, logo, 100%; já o Figueiredo (Alto Santo), tem 33,2% da capacidade.

Volume de chuva por região hidrográfica no trimestre (fev-mar-abr)

Litoral - 853,2 mm (49,1% acima da média)

Baixo Jaguaribe - 723,5 mm (48,7% acima)

Metropolitana - 866,9 mm (47,5% acima)

Curu - 711,4 mm (47,1% acima)

Coreaú - 1.049,6 mm (39,5% acima)

Salgado - 746,1 mm (37,7% acima)

Acaraú - 742,5 mm (30,5% acima)

Banabuiú - 540,1 mm (25,4% acima)

Alto Jaguaribe - 553,3 mm (23,9% acima)

Médio Jaguaribe - 606,2 mm (21,6% acima)

Sertões de Crateús - 522,1 mm (16,3% acima)

Serra da Ibiapaba - 545,8 mm (8,9% acima)