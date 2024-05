Posto de saúde é inaugurado e beneficiará 12 mil pessoas

Foto: FÁBIO LIMA POSTO Antônio Teixeira de Souza fica no Carlito Pamplona

Os atendimentos na unidade Antônio Teixeira de Souza, inaugurado ontem no Carlito Pamplona, em Fortaleza, devem beneficiar mais de 12 mil pessoas do bairro e seu entorno. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, para a construção do posto foram investidos cerca de R$ 1,4 milhão.

Uma cerimônia de entrega do posto à população foi realizada na manhã desta quinta-feira, 2. Na ocasião, estiveram presentes o prefeito José Sarto e o secretário municipal de Saúde, Galeno Taumaturgo. Os gestores realizaram visita pelas dependências da unidade, que conta com salas de observação, de procedimentos de enfermagem, de vacinação, prevenção ginecológica, entre outras.

O posto ainda conta com consultórios médicos e de especialidade odontológica. “Esse era um terreno baldio e virou um posto de saúde para atender a população do Carlito Pamplona, do bairro Moura Brasil e até descendo para a praia do Pirambu”, pontuou o prefeito Sarto.

De acordo com o secretário Galego Taumaturgo, os usuários que necessitem receber medicamentos gratuitos já podem fazer o cadastro na unidade solicitando o serviço. “O cadastro pode ser feito no aplicativo Mais Saúde, mas aqui também pode ser feito. Nós queremos ampliar a nossa entrega, principalmente, para pacientes de 80 anos ou mais que fazem uso de medicamentos de uso contínuo”, disse.

Taumaturgo também enfatizou o serviço de aplicação de vacinas no posto. “Nós já estamos aqui com todas as vacinas, inclusive a da gripe. [A gripe] é uma doença que pode ter complicações, principalmente em pessoas mais velhas e crianças. Ela pode evoluir para uma pneumonia rapidamente e, dessa forma, será necessário atendimento em UTI. Continuamos solicitando, implorando, para que as pessoas procurem os postos de saúde”, afirma o secretário.



O posto Antônio Teixeira de Souza está incluído em um Pacote de Investimento na Saúde lançado pela gestão municipal. Segundo SMS, outros 15 novos postos devem ser inaugurados em Fortaleza ainda este ano e nove totalmente requalificados, ou seja, construídos do zero.

Protesto de profissionais de saúde

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,02.05.2024: Servidores da saúde faz protesto durante inauguração do novo posto Antônio Teixeira de Souza, Carlito Pamplona. Crédito: FÁBIO LIMA

Durante a cerimônia de inauguração do posto Antônio Teixeira de Souza, nesta quinta, profissionais de saúde estiveram no local protestando pela convocação dos aprovados no concurso realizado em 2020 para atuar no Instituto Doutor José Frota (IJF). O movimento Convoca IJF tem ganhado força nos últimos meses ao marcar presença em eventos públicos voltados para a área da Saúde em Fortaleza.

Ao final da entrega do Posto, era esperado que José Sarto realizasse fala à população na área externa do equipamento. Contudo, o gestor logo saiu do local. De acordo com Stefanie Garcia, fonoaudióloga que esteve no ato, o movimento ainda aguarda reunião com a gestão municipal.

“O concurso já vai vencer esse ano. Há uma necessidade enorme no IJF e nós estamos lutando com todas as forças pela nossa vaga e para contribuir com a sociedade através da saúde. No caso da Fonoaudiologia, são apenas dois profissionais para o Hospital inteiro, mais de 590 leitos. O pessoal da enfermagem, psicologia e demais categorias também estão muito defasados”, pontua a profissional.