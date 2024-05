Pet Ceará Móvel começa a funcionar com atendimento veterinário gratuito

Foto: FÁBIO LIMA CASTRAÇÃO de animais é um dos serviços ofertados pelo Pet Ceará Móvel

Projeto da Secretaria de Proteção Animal do Estado (Sepa), a primeira unidade móvel de atendimento gratuito médico-veterinário “Pet Ceará Móvel” foi inaugurada ontem, 3, no Parque Dom Aloísio Lorscheider, no bairro Itaperi, em Fortaleza. Até o fim deste ano, a previsão é que sejam entregues mais oito unidades no Estado. O investimento foi de mais de R$ 12 milhões.

Dentre os serviços ofertados nas unidades, estão o encoleiramento antiparasitário (para prevenir parasitas, como pulgas e carrapatos), a castração e o atendimento clínico aos animais de forma gratuita. No cronograma, cada unidade ficará duas semanas no mesmo local para realizar o acompanhamento do animal e, em seguida, é realocada para outra região.

A primeira unidade inaugurada ficará disponível no bairro Itaperi até o próximo dia 18 de maio. A previsão é que na próxima quinta-feira, 8, uma segunda unidade seja inaugurada, desta vez no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza.

Além da Capital, os equipamentos móveis vão percorrer todos os municípios do Estado. A previsão é que as primeiras cidades a receberem os serviços sejam Sobral, na região Norte, e Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, no próximo mês. O motivo está relacionado à alta procura da população para o atendimento veterinário nas regiões, conforme o governo.

De acordo com o secretário da Sepa em exercício, David Rattacaso, o deputado federal Célio Studart, enviou emendas para a construção do castramóvel em Sobral, mas os equipamentos não foram inaugurados. “A população gosta muito de animais e não está tendo serviço. A gente vai suplantar essa falta em Sobral, especialmente, e depois em Juazeiro”, disse Rattacaso.

Ainda segundo o secretário, o objetivo é interiorizar a política de proteção e bem-estar animal no Estado. “Nós temos previsão de expandir para, até o final do ano, nove unidades móveis rodando todo o Estado. As unidades móveis funcionam em regime de mutirão. A pessoa se dirige até o local, faz o seu pré-cadastro ou para consulta ou para a castração, que envolve dentro do pacote a consulta e o exame”, explicou.

O motorista Gabriel Martins, 29, tutor da cachorra Pandora, foi ao local para conseguir castração e consulta para o animal. “Peguei ela na rua já sendo grandinha e vejo muita importância [no serviço], pois não tenho dinheiro para castrar. A gente gosta do animal e quer prevenir”, comentou.

A artesão Maria Minalda, 65, procurou o serviço para colocar a coleira antipulgas e carrapatos na sua cachorra Lilo, de 4 anos, além de buscar informações sobre castração. “Esta ação é muito importante, principalmente para a população que não tem condições financeiras para arcar com exames e cirurgias.”

Conforme o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), os serviços veterinários vão percorrer todas as cidades para garantir o atendimento dos animais. Além disso, Elmano destacou que, ao mesmo tempo, está sendo feito o cadastramento das clínicas veterinárias para ajudar as pessoas que não podem pagar uma consulta para os animais.

“Estamos cadastrando clínicas veterinárias, sendo quatro em Fortaleza e 11 no Interior, para ajudar as pessoas que não podem pagar uma consulta para o animal que tanto gosta. O Estado do Ceará vai pagar a consulta para essas pessoas. Eles precisam de orientação de veterinário, consultas, apoio, castração, e é isso que nós estamos fazendo”, disse Elmano.

Ampliação dos serviços de maior complexidade na Capital e no Interior

Durante a inauguração, o secretário em exercício da Sepa destacou o andamento do credenciamento das clínicas veterinárias do “Programa de Fortalecimento da Assistência Médico-Veterinária", divulgado em março passado pela Sepa. O programa busca ampliar o serviço de maior complexidade para atendimento aos animais do Estado.

Atualmente, estão sendo finalizados os credenciamentos das clínicas, por meio da assinatura dos contratos, para que, em seguida, seja publicado e iniciado os serviços de atendimento no Estado. Serão quatro clínicas conveniadas em Fortaleza e 11 no Interior. Ainda não há previsão do começo das atividades e quais clínicas conveniadas.

“A população vai ter um serviço de atenção veterinária secundária porque não é só consulta e castração, mas terão outros procedimentos também, como exames e cirurgias, então vai além de um serviço de atenção veterinária. Será um serviço de natureza complexa”, disse David Rattacaso.

Funcionamento das unidades móveis

A primeira unidade móvel começou a funcionar nesta sexta-feira, 3, e deve ofertar serviços até o próximo dia 18. A partir das 7 horas, será possível a retirada de fichas para consultas e realizar o agendamento de castração. Os horários de atendimento vão de segunda a sexta-feira, das 7 às 12 horas, e das 13 às 16 horas, e aos sábados, das 7 às 12 horas.

Para agendar a castração, o tutor precisa apresentar documento oficial de identificação RG ou CPF, além de um comprovante de endereço. Nos serviços de castração, o processo cirúrgico não é realizado no dia do agendamento. Já para consultas, serão distribuídas 40 senhas por dia, sendo 20 pela manhã e 20 à tarde, por ordem de chegada. (Colaborou Marília Karen/Especial para O POVO)

Serviço

Pet Ceará Móvel no Itaperi

Quando: 3 a 18 de maio

Atendimentos: Segunda a sexta-feira, 7 às 12 horas, e das 13 às 16 horas, e aos sábados, de 7 às 12 horas

Onde: Parque Dom Aloísio Lorscheider, na Avenida Bernardo Manoel com a Rua Nova Conquista, bairro Itaperi, em Fortaleza