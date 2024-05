Bebê é resgatado de helicóptero pelo telhado durante enchente no RS, veja vídeo

Foto: Reprodução/Instagram/Comando Militar do Sudeste Bebê de dois anos foi resgatado por militares do Exército Brasileiro de helicóptero durante enchente no RS

Um bebê de dois anos foi resgatado do telhado por militares do Exército Brasileiro de helicóptero durante enchente na cidade de Bom Retiro do Sul, no Rio Grande do Sul (RS). Além da criança, mais quatro pessoas foram resgatadas.

O resgate foi feito pelo segundo sargento Andrwis Victor Nunes. As imagens foram registradas pela câmera corporal do terceiro sargento Lucas Ferreira Leite. Ambos fazem parte de um grupo de militares que saiu de São Paulo para ajudar nos resgates no Rio Grande do Sul.

Nas imagens, publicadas na rede social do Comando Militar do Sudeste, é possível ver o momento em que, do telhado, o bebê passa para o colo do sargento Andriws, que estava na entrada do helicóptero. Em seguida, a criança passa para o colo do coronel Leandro Assumpção, copiloto da aeronave.

O vídeo mostra os militares quebrando parte do telhado com o auxílio de um tijolo para abrir um buraco e chegar até as vítimas e realizar o resgate. Conforme informações do portal GZH, o local do resgate era de difícil acesso e havia temor de que o vento do helicóptero pudesse derrubar a família ou arremessar telhas.

Até o início da tarde deste sábado, 4, o número de mortes provocadas pelas fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul chegou a 57, segundo comunicado divulgado às 12 horas pela Defesa Civil do Estado. Os temporais atingem o estado desde a última segunda-feira, 29.

Veja o vídeo do resgate



Chuvas atingem RS desde segunda, 29

Os temporais castigam o Rio Grande do Sul desde segunda-feira passada, 29. Primeiros registros de vítimas foram divulgados na quarta, 1º. No dia seguinte, uma comitiva de ministros visitou o estado, assim como o presidente Lula da Silva (PT), que estava em diálogo com o governador Eduardo Leite (PSDB).

Pelo menos 19 barragens do estado gaúcho estão em estado de alerta ou atenção devido às consequências das fortes chuvas. Em nota, a secretaria estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) informou estar monitorando 14 barragens de usos múltiplos em estado de alerta.

Uma comporta de segurança, localizada na zona norte de Porto Alegre, se rompeu no início da tarde dessa sexta, 3. O portão foi rompido pela força das águas que se acumulam em razão dos temporais. (Com AFP e Agência Brasil)