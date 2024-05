Chuvas no RS: boataria leva caos à população de Porto Alegre

Foto: FÁBIO LIMA Segundo Camilo Santana, serão mapeados estragos em instituições de ensino do Rio Grande do Sul causados pelas chuvas

A tragédia no Rio Grande do Sul, estado brasileiro atingido por enchentes sem precedente, tem feito a população local se desesperar com notícias falsas. Ontem, depois de correr o boato que o dique da Fiergs havia rompido, centenas de pessoas se apressaram para esvaziar a avenida Assis Brasil, na zona norte de Porto Alegre.

Em meio ao corre corre e caos gerado pela "notícia", o Centro Integrado de Coordenação de Serviços da Prefeitura de Porto Alegre informou que o dique próximo à Federação das Indústrias de Porto Alegre não havoia rompido. "Ele está extravasando, assim que acontece desde a manhã (de sábado). As equipes da Prefeitura permanecem no local e atuam na remoção e orientação das família", informou pelas redes sociais na tarde de ontem.

De acordo com o jornal Correio do Povo, de Porto Alegre, a boataria provocou um "cenário de completo caos, com pessoas correndo para fugir da água, carros transitando na contramão da via e comércios tentando salvar produtos". O Exército e a EPTC tentavem orientar as pessoas na avenida Assis Brasil.

De acordo com informações do Correio do Povo, "o dique da Fiergs já eram um ponto de alerta em Porto Alegre. Na sexta-feira, o portão chegou a ser reforçado com sacos de areias para conter um vazão de água".

MEC disponibiliza istalações

Para minimizar as consequências da tragédia no Rio Grande do Sul, o ministro da Educação Camilo Santana (PT), afirmou ontem que o Ministério da Educação "integra os esforços" do Governo Federal no enfrentamento das históricas chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. Instalações federais são usadas para distribuir mantimentos e auxílio.

"Conversei com o governador Eduardo Leite e coloquei as equipes do ministério à disposição", escreveu o cearense no X (antigo Twitter). Segundo ele, serão mapeados estragos em instituições de ensino "para apoiar com todos os recursos e ações que estiverem ao nosso alcance".

"Neste momento de tanto sofrimento para as famílias gaúchas, me solidarizo com a população e envio meus mais profundos sentimentos aos familiares e amigos dos 57 mortos e desaparecidos nessa tragédia", escreveu ele.



No meio da manhã de ontem, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) anunciou o envio de 12 profissionais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMCE) ao Rio Grande do Sul. O objetivo é auxiliar nas buscas e nos salvamentos de possíveis vítimas das enchentes.

Entre os profissionais estão mergulhadores, guarda-vidas e especialistas em salvamento em escombros, segundo escreveu Elmano no X (antigo Twitter). Dois cães, duas embarcações, três viaturas e equipamentos de salvamento também serão enviados junto da delegação de bombeiros.

Dom Gregório Paixão pede doações para vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul; VEJA

Chuvas atingem RS desde segunda, 29

Os temporais castigam o Rio Grande do Sul desde segunda-feira passada, 29. Primeiros registros de vítimas foram divulgados na quarta, 1º. No dia seguinte, uma comitiva de ministros visitou o estado, assim como o presidente Lula da Silva (PT), que estava em diálogo com o governador Eduardo Leite (PSDB).

Pelo menos 19 barragens do estado gaúcho estão em estado de alerta ou atenção devido às consequências das fortes chuvas. Em nota, a secretaria estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) informou estar monitorando 14 barragens de usos múltiplos em estado de alerta.

Uma comporta de segurança, localizada na zona norte de Porto Alegre, se rompeu no início da tarde dessa sexta, 3. O portão foi rompido pela força das águas que se acumulam em razão dos temporais.

Chuvas no RS adiam partidas do Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiou três partidas da Série A do Campeonato Brasileiro. Todas envolvem equipes gaúchas. Os temporais já haviam sido motivo de cancelamento do confronto entre Internacional e Juventude pela terceira fase da Copa do Brasil.

Grêmio x Criciúma e Juventude x Atlético-GO, pela quinta rodada do Brasileirão, não ocorrerão mais no domingo, 5, e segunda, 6, respectivamente. Cruzeiro x Inter, que aconteceria neste sábado, também sofre alteração. A CBF, contudo, ainda não definiu as novas datas dos duelos. (Com AFP, Agência Brasil e Jogada 10)