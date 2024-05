Falta de escoamento de água no anfiteatro provoca acidentes

Os feirantes do entorno da lagoa da Messejana denunciaram, ontem, a falta de escoamento de água no espaço onde é localizado o anfiteatro. A estrutura voltada para arte e cultura foi entregue, com mais de um ano de atraso, dentro de pacote das obras de requalificação da lagoa no mês passado.

Eles afirmam que, durante as chuvas, a água inunda o espaço gerando lama e lodo. O cenário vem ocasionando queda de populares, principalmente nos dias de feira aos domingo, quando registra maior movimentação de pessoas. O POVO esteve no local e constatou o cenário.

De acordo com o feirante João Francisco Gomes, 47, ontem ele observou quatro quedas no local. "A água fica empoçada e cria lodo e você escorrega. Eles entregaram, mas não perceberam isso. Depois que foi entregue, foi que começou a acontecer isso aqui", disse.

O aposentado Daniel Rocha, 75, diz que é difícil de acessar a feira diante do problema, principalmente para quem tem dificuldade para se locomover. "Passou caiu. Desde que inauguram ficou desse jeito. Chove e fica assim, prejudicando a gente. Ficou bonito, mas não dá para trafegar, precisa resolver esse problema", reclama o idoso.

Em nota, a a Prefeitura de Fortaleza informou que "enviará uma equipe técnica ao trecho citado na matéria, no entorno da Lagoa de Messejana, no bairro Messejana, para avaliar a situação e levantar os serviços necessários para a correção do acúmulo de água".

A população pode reclamar do problema e solicitar a correção do erro na reforma da obra pública pelo telefone: 156 ou presencialmente na sede da Regional VI, na rua Padre Pedro de Alencar, 789, Messejana.

(Mirla Nobre)