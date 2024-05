Píer da Lagoa da Messejana volta a receber visitantes e é atração aos domingos em Fortaleza

Foto: FCO FONTENELE PÍER na Lagoa de Messejana foi restaurado depois de mais de um ano de atraso nas obras de reforma

O píer da Lagoa da Messejana, em Fortaleza, voltou a receber visitantes aos domingos na Capital. O local é um dos principais atrativos para quem passa pela tradicional feira do entorno da lagoa que dá nome ao bairro. No domingo, 5/5, moradores e visitantes de outras cidades aproveitaram a estrutura do ponto turístico, que foi requalificada e entregue no mês passado depois de ações de restauro na madeira.

A programação de quem passa pelo entorno é diversificada, mas o ponto em comum é ver como ficou a estrutura e conhecer a lagoa da Messejana de perto. No píer, após alguns passos, é possível ter uma visão panorâmica da lagoa, que dá boas-vindas para quem passa ou chega ao bairro da Messejana, sendo assim o principal cartão-postal da região.

A professora Indira Cândido, 39, que mora no município de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), conta que é a primeira vez que vem ao local após a reforma. Com o filho de 4 anos, a professora diz que sente mais segurança na região. “O ambiente está mais limpo e o espaço de acesso à lagoa está mais acessível e mais seguro”, disse.

Como tradição, o eletricista Assis Dutra, 37, morador do bairro, conta que, aos domingos, não pode deixar de passar na feira, tomar um caldo de cana, comer um pastel e, agora, passa no píer como uma das opções de lazer. “É um espaço útil para a população. Eu venho para passear aos domingos, a gente caminha pela lagoa, passa na feira, toma um caldo de cana, pastel e vem aqui”, conta.

Respirar um ar, fazer uma caminhada e descansar depois das compras da feira no píer, foi o que motivou o maquiador e cabeleireiro Renan Assunção, 32, a parar alguns minutos no píer para aproveitar a vista. “Aqui trouxe melhoria, principalmente para lazer”, afirma.

O cenário também encanta pais que trazem os filhos para conhecer o local. “Eu vim só olhar e trouxe ele. Aqui passou muito tempo abandonado e destruído, agora a gente pode trazer eles aqui para olhar, conhecer, jogar tarrafa, pegar peixe. Voltou a ter movimento e é atrativo”, conta o motorista Francisco de Freitas, 36, que trouxe o filho Miguel, de 5 anos.

A estrutura aos domingos se divide com a tradicional feira da Messejana que acontece no entorno da lagoa. O feirante Luis Paulo Teixeira, 54, afirma que o píer é uma atração para quem vem fazer compras, aproveitar e visitar a lagoa mais de perto. “Quem não quer conhecer a lagoa?”, questiona. “É bonito demais, é a principal referência de quem mora aqui”, afirma o feirante.

Do local, é ainda possível ver a estátua de Iracema, também um dos principais cartões-postais do bairro e de Fortaleza. O monumento traz a imagem da virgem dos lábios de mel, como Iracema é chamada no livro de José de Alencar, e está cercada por um espelho d'água também tombado como patrimônio cultural.

A estrutura, popularmente conhecida como “Banho de Iracema”, também recebeu ações de requalificação junto com o entorno da lagoa. Nas ações, o monumento recebeu reparos nas fibras de vidro e novas instalações hidráulicas, que permitiram o funcionamento da bomba que jorra água sobre a estátua.

As obras de requalificação do entorno da lagoa foram entregues no último dia 12 de abril, com mais de um ano de atraso, pela Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf). As intervenções tiveram início em dezembro de 2022 e estavam previstas para serem entregues em dezembro passado. Ao todo, foram investidos R$ 11,4 milhões nas obras.

Feirantes denunciam falta de escoamento de água no espaço do anfiteatro

Os feirantes do entorno da lagoa da Messejana denunciaram na manhã deste domingo, 5, a falta de escoamento de água no espaço onde é localizado o anfiteatro. A estrutura voltada para arte e cultura foi entregue dentro de pacote das obras de requalificação da lagoa no mês passado.

Eles afirmam que, durante as chuvas, a água inunda o espaço gerando lama e lodo. O cenário vem ocasionando queda de populares, principalmente nos dias de feira aos domingo, quando registra maior movimentação de pessoas. O POVO esteve no local e constatou o cenário.

De acordo com o feirante João Francisco Gomes, 47, ontem ele observou quatro quedas no local. “A água fica empoçada e cria lodo e você escorrega. Eles entregaram, mas não perceberam isso. Depois que foi entregue, foi que começou a acontecer isso aqui”, disse.

O aposentado Daniel Rocha, 75, diz que é difícil de acessar a feira diante do problema, principalmente para quem tem dificuldade para se locomover. "Passou caiu. Desde que inauguram ficou desse jeito. Chove e fica assim, prejudicando a gente. Ficou bonito, mas não dá para trafegar, precisa resolver esse problema", conta.

Confira nota da Prefeitura:

"A Prefeitura de Fortaleza informa que enviará uma equipe técnica ao trecho citado na matéria, no entorno da Lagoa de Messejana, no bairro Messejana, para avaliar a situação e levantar os serviços necessários para a correção do acúmulo de água.

A gestão municipal reforça que a população pode solicitar serviços públicos por telefone, por meio da Central 156, ou presencialmente na sede das Regionais".