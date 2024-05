Polícia prende segundo suspeito da morte de diretor de escola indígena, no Ceará

Foto: Arquivo pessoal GERALDO Tapeba era diretor da escola índigena Narcísio Ferreira Matos, em Caucaia

Um homem de 24 anos foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) por suspeita de participação na execução do diretor indígena Geraldo Tapeba, em Caucaia. O crime ocorreu no início de março deste ano. O primeiro suspeito, apontado como mandante do assassinato, se encontra detido. No entanto, a Secretaroia da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) não revelou os nomes dos supostos assasinos.

A captura do suspeito ocorreu em Caucaia, no bairro Jardim do Amor. O homem estava sendo procurado pelo suposto envolvimento na morte do diretor indígena e foi encontrado “em um local de mata”, segundo informações da Polícia. Na ocasião, a PC-CE realizou a prisão mediante cumprimento de um mandado de prisão temporária.

O homem foi localizado em posse um revólver calibre 38, municiado, de uma quantidade de cocaína, além de dois celulares e uma balança de precisão. A arma de fogo e os entorpecentes foram apreendidos e levados, junto do suspeito, à Delegacia Metropolitana de Caucaia.

Na Delegacia, o prisioneiro foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

Motivações do assassinato segue em investigação pela PC-CE

O assassinato do indígena tapeba ocorreu em 4 de março deste ano. Geraldo Tapeba foi atingido por disparo de arma de fogo e socorrido a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. Geraldo era professor e diretor da Escola Indígena Narcisio Ferreira Matos, em Caucaia.

No fim de março, um primeiro suspeito foi detido. Um homem de 26 anos foi apontado como mandante da morte do diretor indígena. Segundo informações da PC-CE, o suspeito respondia por crimes de receptação.

Além do suposto mandante, a Polícia apreendeu um adolescente suspeito de atirar contra Geraldo Tapeba. Um garoto de 17 anos, autuado por ato infracional análogo ao crime de homicídio. Junto dele, outros dois suspeitos foram presos pelas forças de segurança do Ceará.

“A motivação em si não está sedimentada. A Polícia Civil vem atuando em diversas prisões na região de Caucaia. Uma semana antes da morte deste indígena, ocorreram diversas prisões, inclusive do antigo chefe da facção que ali dominava. Mas não dá para dizer que isso tem alguma relação”, informou Fernando Sales, delegado do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Metropolitana de Caucaia.