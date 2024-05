Homem é preso no Eusébio por invasão cibernética e falsidade ideológica

Foto: Polícia Federal Material apreendido com o suspeito detido no Eusébio, na manhã desta terça-feira, 7

Um homem foi preso por invasão cibernética e falsidade ideológica ontem, 7, no município do Eusébio, a 24,7 km de Fortaleza, no condomínio de luxo onde ele residia. A operação da Polícia Federal (PF) foi batizada de “Nunca Será” por se tratar de uma interceptação de esquema criminoso voltado a acessos indevidos a sistemas governamentais e utilização de identidades falsas para obtenção de vantagens ilícitas.

As investigações foram iniciadas em setembro de 2023 após um agente da polícia federal ter sua conta na plataforma gov.br invadida. O suspeito cometeu invasões utilizando os dados da PF. Além do mandado de prisão, foram cumpridos mandados de busca e apreensão expedidos pela 12° Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Ceará.

Durante as diligências, foram descobertos outros crimes do investigado. Segundo a Polícia Federal, o homem se apresentava em seu condomínio com dados qualificativos de um auditor da Controladoria Geral da União (CGU). Ele também teria utilizado dados de outro servidor da CGU para fazer empréstimos.

O delegado Victor Mesquita, chefe da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, disse que as vítimas seriam servidores federais, principalmente do estado do Distrito Federal. Segundo Victor, ainda não foi identificada a participação de outros suspeitos no crime, mas a possibilidade não foi descartada.

CLIQUE AQUI para seguir o novo canal com as últimas Notícias do O POVO no WhatsApp

Nas buscas, foram encontrados documentos de outras instituições federais, como a Comissão de Valores Imobiliários (CVM) e o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Esse material foi apreendido e será investigado.

O montante de golpes ainda não foi apurado. De acordo com o delegado Victor Mesquita, a PF investigou os crimes de invasão cibernética. A investigação sobre empréstimos fraudulentos seria com a Polícia Civil. A Polícia Federal continuará fazendo levantamentos e caso necessário comunicará às autoridades devidas.

O homem seria residente de um condomínio de luxo no Ceará. Ele poderá responder pelos crimes de invasão de dispositivos informáticos e uso de identidades falsas.



Duas pessoas são condenadas por fraudar cotas para os filhos na UFCA; ENTENDA