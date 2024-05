Parque Santa Maria recebe obras de urbanização do Novo Proinfra

Foto: Lara Vieira Ruas do Parque Santa Maria estão recebendo pavimentação

O Parque Santa Maria, bairro inserido dentro da Grande Messejana, em Fortaleza, receberá obras de urbanização. A intervenção, que faz parte do projeto do Novo Proinfa, prevê a execução dos serviços de drenagem, pavimentação em piso intertravado e criação de ruas com calçadas. Quatro vias da localidade devem ser contempladas: a rua Coronel Patrício e as travessas Jalisco, Honorato Silva e Guilherme de Almeida.

As intervenções no local foram iniciadas há cerca de uma semana, conforme explicou a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), que executa a obra. Até o momento, cerca de 500 metros da rua Coronel Patrício recebeu pavimentação intertravada. De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, as obras terão duração de 3 meses e o investimento é de cerca de R$ 697 mil.

A Ordem de Serviço para formalizar o início das obras foi assinada ontem, 7, pelo prefeito José Sarto, o secretário de Infraestrutura, Samuel Dias, e vereadores representantes do bairro. Na ocasião, também foi firmado o início da nova etapa do Programa de Infraestrutura em Educação e Saneamento de Fortaleza (Proinfra). Nessa fase, devem ser investidos cerca de R$ 750 milhões na urbanização de 760 ruas da Capital.

“São áreas onde historicamente, com pouca ou muita chuva, as ruas ficavam com lama, tornando-se intransitáveis. A ideia é poder entrar na periferia e melhorar a vida, trazendo vida nova para as pessoas que vivem nessas áreas mais carentes”, comentou Samuel Dias.

De acordo com o representante da Infraestrutura municipal, cada intervenção será realizada de acordo com a realidade das comunidades. “Trabalhamos em ruas grandes e até mesmo em vielas. Quando há espaço para calçadas, também as construímos. O importante é que proporcionemos acessibilidade para as casas, cadeirantes, pessoas idosas e até mesmo para que as crianças possam brincar na rua", complementou.

Obras fazem parte do Novo Proinfra Crédito: Lara Vieira/O POVO Obras fazem parte do Novo Proinfra Crédito: Lara Vieira/O POVO

Durante a manhã de ontem, os gestores municipais ainda realizaram visita às ruas do Parque Santa Maria em obras ou que devem receber os trabalhos futuramente. Ao cumprimentar a comunidade, o prefeito José Sarto foi surpreendido por um grupo de moradores. Com falas indignadas, eles que apontaram as dificuldades no acesso aos serviços de saúde na região.

Segundo os moradores, a unidade de saúde do local, Posto de Saúde Fausto Freire, está em reforma e, temporariamente, os atendimentos estavam sendo feitos em um equipamento do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Qualificação Profissional (IDESQ), instituição sem fins lucrativos.

No entanto, os residentes apontam que a gestão municipal quer transferir os atendimentos para o Posto de Saúde Maria Grasiela Teixeira Barroso, na comunidade Santa Fé. A comunidade reprova a ação, argumentando que o local é distante.

“É uma distância de quase 2,5 quilômetros. Nós temos uma grande parcela da nossa população que são cadeirantes, são senhoras de idade, são crianças com autismo. É muito complicado ficarmos sem os atendimentos no IDESQ, perto da gente, para sermos mandados para uma outra estrutura”, comentou o morador Onofre Lopes.

Segundo ele, o posto Maria Graziela, no Santa Fé, também passa por processo de reforma. “O posto Maria Graziela não tem condições de somar com a comunidade do Santa Maria, então eles ficam trocando entre os equipamentos. Nós estamos nos sentindo como uma bola de ping pong, sendo enviados para o Santa Fé e trazidos de volta para o Santa Maria constantemente”, ainda disse o morador.

Outra questão apresentada é que os moradores se sentem receosos de se deslocar, devido à grupos criminosos do bairro vizinho que possuem rivalidade com os da região do Parque Santa Maria.

A comissão de mães do bairro Santa Maria também esteve presente durante a abordagem ao gestor municipal. “Sou uma mãe atípica, meu filho é autista. Várias crianças estão para serem laudadas e, quando chegamos no outro posto, ou é porta fechada ou é atendimento precário. Queremos nosso posto, nossos atendimentos de volta!”, disse Minangela Rabelo, integrante do movimento.

Moradores abordam prefeito de Fortaleza cobrando por acessibilidade aos serviços de saúde na região Crédito: Lara Vieira/O POVO

Em resposta aos questionamentos no local, o prefeito José Sarto declarou que vai dialogar com a Secretária Municipal de Saúde a realização dos atendimentos durante três dias da semana na unidade de saúde do bairro Santa Fé e durante dois dias no Parque Santa Maria.

"Isso será por enquanto. Eu me comprometi que até o dia 13 de maio uma carreta [que atua como posto de saúde móvel] virá para atender a comunidade do Santa Maria, até o posto ficar pronto”, disse Sarto.