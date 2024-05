Rio Grande do Sul ainda prevê piora com previsão de temporais generalizados

Com a previsão de "temporais generalizados", risco de descarga elétrica, ventos de até 100 km/h, granizo e uma queda acentuada na temperatura sequência, o Rio Grande do Sul está em alerta para uma piora ainda maior na crise climática e humanitária que afeta ao menos 401 dos 497 municípios gaúchos. O Governo do Estado alertou que não é o momento para voltar às áreas mais afetadas no Vale do Taquari e na Serra Gaúcha, mesmo onde a água baixou, pois há alto risco de novas enchentes e deslizamentos nos próximos dias, especialmente a partir de sexta-feira.

"Será um momento difícil", afirmou o governador Eduardo Leite (PSDB) ontem. "(A previsão é de que serão) chuvas fortes nas cidades em que as pessoas estão voltando, fazendo buscas e visitando locais atingidos. Nós precisamos que tenham um pouco mais de paciência e evitem essas localidades. Não será a hora de voltar para casa e estar nos locais que foram atingidos."

Além de retorno ou piora na enchente e deslizamentos, a onda de frio e o retorno da chuva também têm preocupado as autoridades pela situação das pessoas que ainda aguardam resgate, especialmente nas que estão na água, ou que estão desalojadas, inclusive dormindo ao relento. Nas próximas horas, a atenção está voltada especialmente à região sul, que está no caminho do escoamento das águas da grande Porto Alegre e já enfrenta aumento no nível da Lagoa dos Patos. Em Pelotas, por exemplo, a Prefeitura determinou a várias remoções.

Ainda há moradores no aguardo de resgate em diversos locais, como em Eldorado do Sul - município da Grande Porto que ficou quase totalmente submerso - e em bairros da zona norte porto-alegrense, como Humaitá e Vila Farrapos. "É um estado de guerra", descreveu o vice-prefeito, Ricardo Gomes.

Apesar de Porto Alegre estar com céu limpo desde domingo, o nível das águas continua alto alagando áreas que não tinham sido atingidas até o momento. Moradores dos bairros da Cidade Baixa, no centro da capital gaúcha, e do Menino Deus, na zona sul, tiveram de evacuar as regiões depois que bombas de drenagem da prefeitura foram inundadas e acabaram sendo desligadas por questões de segurança. A medida causou correria e engarrafamentos.

Até a manhã de ontem (7), cerca de 80% dos municípios do Rio Grande do Sul já tinham sido afetados pelas fortes chuvas, segundo boletim da Defesa Civil estadual. O balanço aponta ainda 90 mortes confirmadas decorrentes dos temporais e outros quatro óbitos em investigação.

Com a indicação de evacuação dos dois bairros de Porto Alegre, foi necessário esvaziar a central de triagem de abrigos, que funcionava no Centro Municipal de Cultura, Arte e Lazer Lupicínio Rodrigues (conhecido pelo Teatro Renascença). No espaço, desabrigados eram recebidos e, depois, encaminhados para outros locais. O trânsito foi liberado nas faixas exclusivas de ônibus, para reduzir os engarrafamentos. Cerca de 9 mil pessoas estão em abrigos, além das que estão em casas de amigos e parentes.

"Peguei só o principal e vou voltar para o trabalho", disse uma moradora. "Foi o tempo de levantar as coisas e sair de dentro de casa", afirmou outro morador, dentro da casa inundada.

Um decreto de racionamento de água foi publicado na segunda, diante do funcionamento de apenas duas das seis estações de tratamento e de forma abaixo do normal. A indicação é que o consumo envolva apenas o essencial. Atividades como lavagens automotivas, de calçadas e fachadas, rega de jardins e gramados, bem como uso em salões de beleza, clínicas estéticas, academias, em banho e tosa de animais devem ser evitadas. As decisões valem até que seja retomada a regularidade no abastecimento de água em Porto Alegre.(De agências)

Campanhas de doação para o Rio Grande do Sul

Arquidiocese de Fortaleza

A Arquidiocese de Fortaleza está divulgando a campanha da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) - Região Sul 3. A CNBB destinou a chave Pix 33685686001041, que é CNPJ para que as pessoas possam fazer suas doações.

Paróquia Nossa Senhora da Glória - Cidade dos Funcionários

A Paróquia da Glória, no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza, está trabalhando em parceria com a Defesa Civil do Estado do Ceará e estão arrecadando água, alimentos não perecíveis, roupas e agasalhos para serem enviados ao povo gaúcho.

Para doar, basta ir até a igreja localizada na avenida Oliveira Paiva, 905, e deixar a sua doação pessoalmente ou por meio do QR Code disponibilizado nas redes sociais da paróquia.

Central Única das Favelas - Cufa

A Central Única das Favelas (Cufa) também entrou na rede de solidariedade. Os esforços da arrecadação têm foco em juntar alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal, remédios, água, roupas, calçados e cobertores.

Os cearenses podem realizar suas doações nas duas sedes físicas da Cufa Ceará. Uma fica no Passaré (rua Regina de Fátima, Travessa 02, n. 3821 - Barroso II) e a outra no Poço da Draga - Centro (rua Gerson Gravdol, nº 106). Outra opção é realizar um Pix para doacoes@cufa.org.br.

-North Shopping Fortaleza - Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy

-North Shopping Jóquei - Av. Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube

-North Shopping Maracanaú - Av. Carlos Jereissati, 100 - Centro, Maracanaú

-Via Sul Shopping - Av. Washington Soares, 4335 - Lagoa Sapiranga (Coité)

Aeroporto de Fortaleza

As companhias aéreas Gol, Azul e Latam estão recebendo doações para enviar ao Rio Grande do Sul. As doações estão sendo recebidas no check in do Aeroporto Internacional Pinto Martins.

O aeroporto fica localizado na av. Senador Carlos Jereissati, 3000 no bairro Serrinha, em Fortaleza.

Aeroportos Regionais

Os aeroportos regionais do Ceará também estão recebendo doações para às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A campanha começou nesta segunda-feira, 6, nos terminais que contam com voos comerciais.

Estão sendo arrecadados alimentos não perecíveis, água e itens de higiene pessoal. Os pontos de coletas estão localizados em Canoa Quebrada, Crateús, Iguatu, Jericoacoara, São Benedito e Sobral.

O Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, em Juazeiro do Norte, também está recendo doações para a população do Rio Grande do Sul.

A empresa responsável pela administração do terminal regional, Aena Brasil, anunciou a ação nesta terça-feira, 7, informando que a população pode doar roupas; absorventes e roupas íntimas; água potável; brinquedos; fraldas; itens de higiene pessoa; alimentos não perecíveis; medicamentos dentro da validade.

Fisk Meireles - Fortaleza

A Fisk Meireles está recebendo doações até esta quarta-feira, 8. Para lá podem ser enviadas doações de roupas, kits de higiene e roupas íntimas. Os interessados em doar podem ir até a sede da Fisk, na rua Marcos Macêdo, 815.

Pizzaria 4estylos

A pizzaria 4estylos anunciou em suas redes sociais que também está recebendo ajuda. O estabelecimento divulgou os pontos de arrecadação em suas 11 sedes que ficam nos seguintes locais:

Shopping Parangaba; Shopping Iguatemi; Shopping Eusébio, Solares Shopping, Vila Food Park, Glória Mall, Gran Shopping Messejana,Viramar shopping, 4estylos Fátima - 13 de maio, Delivery Maraponga, Pátio EcoMall

O caminhão com as doações saem de Fortaleza rumo ao Rio Grande do sul nesta sexta-feira, 10.

Estação da Luz

Estação da luz em parceira com a servis tecnologia recebem doações até quinta-feira, 9.

Estão recebendo doações de água potável, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, kits de primeiros socorros, roupas, roupas e cama e banho e ração para cães e gatos.

Os pontos de arrecadação ficam nos seguintes locais:

Associação Estação da Luz - Eusébio

Rua Zildênia, s/n - Tamatanduba, Eusébio | Das 8 às 19 horas

Servis Tecnologia - Fortaleza

Rua Carlos Vasconcelos, 1417 - Aldeota, Fortaleza | Das 8 às 18 horas

Servis Tecnologia - Maracanaú

Rua Miguel Alves, 100 - Centro, Maracanaú

Gestart Condomínios - Fortaleza

A empresa Gestart

Condomínios também está funcionando como ponto de coleta de doações. Organizada por Luiz Magalhães, Tatiana Magalhães e Janaína Coelho, a arrecadação está recebendo roupas de frio, cobertores, roupas de cama, travesseiros, lençóis, toalhas de banho, fraldas descartáveis, material de limpeza e material de higiene pessoal.

O prazo para a entrega das doações é até as 15 horas desta quarta-feira, 8. As doações podem ser entregues na sede da Gestart Condomínios na Avenida Barão de Studart, 2710, no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza.

Projeto Valentes

de Davi

O projeto valentes de Davi também está arrecadando doações para enviar aos gaúchos. A primeira carreta, que sairá nesta sexta-feira, 10, já foi totalmente ocupada e por isso, estão organizando mais uma que sairá dia 20.

Estão sendo recebidas doações de água potável, cestas básicas, colchões, cobertores, roupa de cama, roupa de banho, ração para animais, material de limpeza, produtos de higiene e produtos farmacêuticos.

As doações serão arrecadadas até o dia 17 de maio e podem ser entregues nos seguintes pontos:

-Projeto Valentes de Davi - rua Souza Girão, 260, José Bonifácio;

-Restaurante Tronco Gaúcho - rua Alto Santo, 12, José Bonifácio;

-Cabanabit - rua Padre Guerra, 1711, Parquelândia

-Bitonho Restaurante - rua Padre Guerra, 1706, Parquelândia.

Restaurante Cantinho do Frango

O restaurante Cantinho do Frango, no bairro Aldeota, também se mobiliza para arrecadar alimentos. As doações deverão ser entregues até esta quarta-feira, 8, no estabelecimento, localizado na rua Torres Câmara, 71, no bairro Aldeota.

A sugestão de doação dada pelo estabelecimento é de águas e fraldas de todos os tamanhos para crianças e adultos.

O caminhão com as doações sairá na quinta-feira, 9, pela manhã.

Diretório Central dos e das Estudantes da Universidade Federal do Ceará (DCE-UFC)

O DCE UFC também está coletando ajuda para o Rio Grande do Sul. O diretório está recebendo doações de colchões, travesseiros, cobertores e mantas; produtos de higiene pessoal (Escovas de dentes, shampoo, sabonete, creme dental, fraldas para idosos e etc.); alimentos básicos (Arroz, feijão, massas, leite, bolacha e etc.), água potável e ração para cães e gatos.

Os pontos de coleta ficam nos seguintes locais:

Centro de Humanidades

Centro Acadêmico Fátima Sena

Departamento de Psicologia, térreo.

Endereço: avenida da Universidade, 2762.

Porangabussu:

Centro Acadêmico Rodolfo Teófilo

Bloco da Farmácia, térreo.

Endereço: rua Pastor Samuel

Munguba, 702, Rodolfo Teófilo

Pici:

Diretório Acadêmico Professor. Valdinar Custódio

Departamento de Biologia da UFC, térreo, Bloco 906

Endereço: av. Mister Hull, Campus do Pici

A coleta de doações segue até as 17 horas desta quarta-feira, 8.

Diretório Central dos e das Estudantes da Universidade de Fortaleza (DCE-Unifor)

Tudo o que for arrecadado pelo DCE-Unifor será encaminhado para o projeto Valentes de Davi, que se responsabilizará pelo envio da ajuda.

Estão sendo recebidas doações de água potável, roupas e agasalhos, calçados, alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal, medicamentos, rações para cães e gatos, cobertores e mantas.

A arrecadação segue até esta sexta-feira, 10.

Comunidade Cristã Videira

A CCVideira também está se mobilizando para juntar doações. Produtos de higiene pessoal para crianças e adultos, roupas íntimas novas, chinelos, roupas de cama, colchões, travesseiros e alimentos não perecíveis estão sendo recebidos até esta quarta-feira, 8, nos seguintes pontos de coleta:

CCVideira Santos Dumont

avenida Santos Dumont, 5420, Manuel Dias Branco - Fortaleza

CCVideira Sul

rua Professor Solon Farias, 1580, Cambeba - Fortaleza

CCVideira Centro

rua Princesa Isabel, 750, Centro - Fortaleza

CCVideira Maracanaú

rua 17, 32, Jereissati I - Maracanaú