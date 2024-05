Vacinação contra dengue começa hoje; com mais de 4 mil casos, registros estão em alta

Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil Vacinação contra a dengue no Brasil

O Ceará inicia nesta segunda-feira, 13, a campanha de vacinação contra a dengue nos municípios de Fortaleza, Itaitinga, Aquiraz e Eusébio, contemplando público com idade entre 10 e 14 anos. Imunização ocorre no momento em que o Estado registra uma alta de 14% dos casos confirmados, na comparação de balanços divulgados pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) em fevereiro e maio de 2024.

O governo estadual divulga os índices públicos da doença por meio da plataforma IntegraSUS. Dados atualizados na ferramenta, às 9h58min deste domingo, 12, mostra que ao longo de 2024 foram feitas 27.530 notificações da doença, sendo que 4.077 dessas foram confirmadas. O Ceará registrou no período ainda quatro casos graves e uma morte.

Reportagem do O POVO, feita em fevereiro deste ano, que usou como base de apuração a mesma plataforma, mostrou que até o dia 19 daquele mês o Estado registrava um total de 2.047 notificações e 266 confirmações de dengue em 2024. Se comparado o número de infecções confirmadas apontado ontem no IntegraSUS com o daquele período, o índice subiu 14,32%.

Brejo Santo, distante 502,4 km de Fortaleza, é o município cearense que apresenta atualmente o maior número de confirmações de dengue: 1.306 casos. Em balanço divulgado em fevereiro, a região totalizava 35 casos confirmados. Já Fortaleza aparece em segundo lugar no ranking, conforme os dados colhidos ontem na plataforma, com 781 confirmações de dengue. No dia 19 de fevereiro, a Capital registrava 35 casos.



Informações divulgadas pelo Ministério da Saúde (MS) no último dia 30 de abril já apontavam a alta de casos de dengue no Estado. Na ocasião, um levantamento feito pela gestão federal mostrou que o Ceará apresentava aumento na incidência da doença, ao lado de Mato Grosso, Pará, Sergipe e Tocantins.



Para combater o aumento de casos nacionalmente, o Governo Federal criou uma estratégia de vacinação contra a dengue. Só para o Ceará foram distribuídas 42 mil doses do imunizante. O processo estadual de imunização começa hoje nas quatro cidades - Itaitinga, Eusébio e Aquiraz ficam na Região Metropolitana de Fortaleza.

Na Capital serão 18 postos de saúde ofertando a vacinação, com horário das 7h30min às 18h30min. Cerca de 154 mil crianças e adolescentes fazem parte do público-alvo no Município. Porém, devido à baixa capacidade de produção da vacina pelo laboratório internacional responsável, apenas 38 mil unidades do imunizante foram destinadas para a 1ª dose na região, o que deve contemplar 24% do grupo etário.



Já Itaitinga, Aquiraz e Eusébio vão utilizar, ao todo, 11 unidades para a aplicação das outras 4 mil doses distribuídas do imunizante. Para se vacinar, é necessário apresentar um documento original da criança ou do adolescente que será contemplado, como Registro Geral (RG) ou certidão de nascimento, e também um documento original do responsável.



Veja os 30 municípios com o maior número de casos confirmados de dengue no Ceará