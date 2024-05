Apesar de estabilidade da dengue, secretário alerta para necessidade de vacinação

Foto: Gabriel Damasceno/Especial para O POVO Vacinação contra a dengue começa em Fortaleza e outros três cidades do Ceará

A vacinação contra a dengue começou em Fortaleza e em outros três municípios do Ceará — Aquiraz, Eusébio e Itaitinga — para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos ontem de manhã. Conforme dados do IntegraSUS, o Estado teve 4.077 casos confirmados da doença até o momento. Um óbito foi confirmado.

Na Capital, foram 781 casos confirmados e nenhum registro de morte. Apesar dos números relativamente baixos, Galeno Taumaturgo, titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Fortaleza, destaca que a situação da dengue na Capital sempre deve ser de alerta.

"Alerta no sentido de cuidado. Os agentes de saúde fazendo seu trabalho, a população fazendo sua parte. Do ponto de vista prático, não tivemos um aumento acentuado. Tá dentro do esperado", destaca o secretário.

Na Capital, 18 postos estão aplicando o imunizante. Cerca de 154 mil crianças e adolescentes fazem parte do público-alvo no Município. Fortaleza, no entanto, recebeu apenas 38 mil unidades para a 1ª dose na região, o que deve contemplar 24% do grupo etário.

“A gente quer que as doses fiquem zeradas. Queremos utilizar todas as doses. Logicamente, não será suficiente para todos, mas aí o Ministério da Saúde (MS) vai se reposicionar. Nossa preocupação é que as pessoas procurem [as vacinas]”, diz o Galeno.

Ainda de acordo com o secretário, não existe previsão para que outros grupos entrem no cronograma de vacinação. “Esse grupo [de crianças] foi o que observou a maior incidência de casos graves. Então, o Ministério da Saúde (SMS) redirecionou para esse grupo.”

Baixa procura marca primeiras horas de vacinação

O Posto de Saúde Célio Brasil Girão, localizado no Bairro Cais do Porto, em Fortaleza, amanheceu bem movimentado ontem, 13, mas poucas pessoas buscaram a vacina da dengue em específico. O POVO esteve na unidade das 8h30 até as 9h40 e encontrou apenas uma mãe que levava o filho para se imunizar.

Foi Elisângela Ferreira Rodrigues da Silva, 49. Ela tinha levado o filho, Gabriel Ferreira, 11, para fazer um exame no pé e aproveitou a viagem para imunizar a criança. “Essa vacina é muito importante. Se a mãe não trazer a criança para se imunizar, ela [o pequeno] pode até vir a óbito.”

Perto de onde Elisângela vive, no Cais do Porto, vários casos de dengue já foram registrados no passado, de acordo com ela. “Eu tive uma sobrinha que morreu dessa doença. Ela tinha meses [de idade] e morreu de dengue.”

Esquema de imunização

A vacinação é composta por duas doses, com intervalo de três meses entre elas. As crianças infectadas devem aguardar seis meses após a vacinação para tomar o imunizante. Caso a criança contraia a doença após a primeira dose, o intervalo de três meses para a segunda não é alterado, porém, a imunização não deve ocorrer em um período inferior a 30 dias do início da doença.

Documentos necessários

Documento original da criança/do adolescente, como Registro Geral (RG) ou certidão de nascimento, como também um documento original do responsável.

Contraindicações

Hipersensibilidade à substância ativa;



Pessoas com imunodeficiência congênita ou adquirida, incluindo aqueles recebendo terapias imunossupressoras como quimioterapia ou altas doses de corticosteroides sistêmicos dentro de quatro semanas anteriores à vacinação;



Pessoas com infecção por HIV sintomática ou infecção por HIV assintomática quando acompanhada por evidência de função imunológica comprometida;



Grávidas ou lactantes.

Pontos de vacinação em Fortaleza

Regional de Saúde I

Francisco Domingos da Silva: Avenida Presidente Castelo Branco, 4759 - Barra do Ceará



Paulo de Melo: Rua Bernardo Porto, 497 - Monte Castelo



Maria Aparecida: Avenida K, 915 - Vila Velha

Regional de Saúde II

Célio Brasil Girão: Rua Prof. Henrique Firmeza, 82 - Cais do Porto



Benedito Arthur de Carvalho: Rua José Guilherme da Costa, 228 - Luciano Cavalcante



Irmã Hercília: Rua Frei Vidal, 1821 - São João do Tauape

Regional de Saúde III

César Cals: Rua Pernambuco, 3172 - Pici



Clodoaldo Pinto: Rua Banward Bezerra, 100 - Padre Andrade



Waldemar de Alcântara: Rua Silveira Filho, 903 - Jóquei Clube

Regional de Saúde IV

Antônio Círiaco: Rua Gomes Brasil, 555 - Parangaba



Turbay Barreira: Rua Gonçalo Souto, 420 - Vila União



Valdevino de Carvalho: Rua Guará, s/n - Itaoca

Regional de Saúde V

Ronaldo Albuquerque: Avenida I, s/n - Conjunto Ceará



Regina Severino: Rua Itatiaia, 889 - Canindezinho



Régis Jucá: Avenida I, 618 - Mondubim

Regional de Saúde VI

Mattos Dourado: Avenida Des. Floriano Benevides, 391 - Edson Queiroz



Messejana: Rua Guilherme Alencar, s/n - Messejana



Osmar Viana: Avenida Chiquinha Gonzaga, s/n - Jangurussu

Sábado e Domingo - 8h às 16h30

