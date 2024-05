Procissão de Nossa Senhora de Fátima faz homenagem aos atingidos pela chuvas no RS

Foto: AURÉLIO ALVES DURANTE o dia, Santuário de Fátima esteve lotado nas celebrações das missas

Passos intercalados com cânticos e rezas. Na noite dessa segunda-feira, 13, milhares de pessoas tomaram as ruas de Fortaleza durante a realização da procissão de Nossa Senhora de Fátima da Igreja do Carmo, no Centro, até o santuário no Bairro de Fátima. Caminhada contou com a emoção de fiéis e uma homenagem com orações voltadas ao Rio Grande do Sul (RS), na tentativa de interceder pelos gaúchos que sofrem com as fortes inundações que atingem o estado.

Conforme organização do evento, a estimativa inicial é que ação religiosa tenha reunido entre 200 a 300 mil pessoas. Momento fez parte da programação do dia da santa que dá nome a procissão, comemorado neste dia 13 de maio. No Santuário de Fátima, na Capital, foram celebradas 11 missas ao longo do dia.

Tradicional caminhada saiu da Igreja do Carmo, no Centro, e teve à frente um grupo de religiosos segurando a bandeira do Rio Grande do Sul (RS), trajando ainda vestimentas típicas da região. Renato Guedes, 46, um dos coordenadores da procissão, conta que o gesto foi uma forma de homenagear o estado, que sofre com enchentes. Ao longo do trajeto, os fiéis também rezaram pela vítimas da tragédia.

Rilene Diniz, 54, estava entre os fiéis que fizeram o percurso com os pensamentos e as orações voltados aos gaúchos. "A gente tem que agradecer muito que vive em um lugar tranquilo. A gente tem que se unir pra ajudar um ao outro. (Nós) oramos pra Deus baixar água lá", diz a doméstica.

Já Mirna Salomão, 39, fez a caminhada com o intuito de agradecer a Nossa Senhora uma graça alcançada, mas que fica como segredo entre elas. "(Vim) agradecer antes de mais nada por todas as coisas que Deus e Nossa Senhora tem concedido e também por uma graça especial (...) Nossa Senhora sabe qual é, ela conhece nosso coração", frisa a servidora pública, enquanto segura um terço na mão.

O engenheiro agrônomo Sidney Ramos, 7, também fez a caminhada em um gesto de agradecimento à santa. Ele vestia uma camisa com os nomes dos netos, João Miguel e João Lucas, como uma forma de levar os pequenos a também fazerem parte do ato de fé. "Vim agradecer", diz.

Durante a caminhada uma imagem de Nossa Senhora de Fátima passou entre devotos, que fizeram, emocionados, pedidos à santa. Procissão contou com o auxílio de órgãos públicos como a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), e foi recebida com fogos no Santuário de Fátima, onde foi realizada uma missa.

Serviço

No dia de celebração a santa, neste 13 de maio, o Nordeste brasileiro também comemora a autorização para sediar uma réplica da Capelinha das Aparições de Nossa Senhora de Fátima. Estrutura original está sediada em Fátima, Portugal, e seria o local exato onde a Santíssima Virgem Maria apareceu aos três pastorinhos, no ano de 1917. O templo está em construção em João Pessoa, na Paraíba, pela comunidade Casa da Paz e deve ser inaugurado no dia 13 de outubro de 2024.



Veja como ajudar:



Para custear a obra, a Comunidade Casa da Paz pede a contribuição de fiéis com doações.

PIX - 83981331811

Depósito em conta corrente - Itaú (341) | Ag 7397 | Cc 02546-6

Casa da Paz Maria de Nazaré - Capelinha das Aparições.

Fiéis lotam santuário durante missas celebradas durante o dia

Devotos preencheram todos os lugares disponíveis no santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Fortaleza, na manhã dessa segunda-feira, 13 de maio. Dezenas de pessoas precisaram ouvir a missa do lado de fora, já que não havia mais espaço dentro da igreja. Para os católicos, a celebração do dia da santa é um momento anual de renovar os agradecimentos e pedir proteção.

Sentada na escada ao lado do santuário, Jacinta Fernandes, 64, relembra a vida marcada pela fé em Nossa Senhora de Fátima desde o batismo, pois o nome que recebeu é uma homenagem a uma das crianças que testemunhou as aparições da santa em Portugal, de acordo com a fé católica.

Igrejas e capelas programam missas para Nossa Senhora de Fátima; confira

Quando quis engravidar, pediu em rezas que viesse uma menina. “Com 38 anos eu tive ela, o nome dela é Fátima”. A filha, Clejane de Fátima, 26, acabou nascendo em 13 de maio de 1998. A jovem conta que todos os anos, no aniversário compartilhado com o dia da santa, vai ao santuário agradecer com a mãe. Jacinta afirma também que reza pelas famílias desabrigadas no Rio Grande do Sul.

O nascimento do neto no dia 13 de maio também foi um sinal de comprovação da fé para Ângela Silva Frota, 68. “Nós temos uma fé muito grande e somos testemunhas de milagres na família. Nenhuma Ave Maria é perdida para ela”, diz.

A aposentada estava acompanhada da filha Sabrine Frota e do neto Mateus Façanha, que completa dois anos nesta segunda-feira. A família usava abanadores distribuídos no evento para driblar o calor do lado de fora do santuário.

Maria Carvalho, 36, continua a tradição aprendida com a avó. Em pé e com o filho no colo, cantava e rezava ouvindo a missa ao lado da igreja. “Mesmo depois que ela [avó] faleceu, eu venho com ele. Muitas bênçãos para a minha família eu consegui aqui”, conta a estudante de radiologia.

Os fiéis ocuparam ainda a praça em frente à igreja, onde está localizada a imagem de Nossa Senhora de Fátima. O local é utilizado por quem deseja realizar orações longe da multidão.

Mariluse Pereira de Sousa, 59, estava com a filha e a neta deixando velas aos pés da santa. “Eu criei meus filhos sozinha com a força e o poder dela. Tive quatro filhos, sem pai, porque ele deixou. Criei todos com meu esforço e a ajuda dela”, afirma a devota. Orgulhosa, Mariluse observou a neta se ajoelhar para rezar. “Todo ano a gente vem”, diz.