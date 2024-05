Ceará tem 55 açudes sangrando faltando poucos dias para terminar a quadra chuvosa

Foto: Tatiana Fortes em 03/05/2016 AÇUDE Quandu, em Itapipoca, ainda está sangrando

O Ceará tem 55 açudes com 100% da capacidade preenchida faltando 15 dias para o fim da quadra chuvosa, que vai de fevereiro a maio. Os dados são da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), que monitora os 157 reservatórios do Estado. Durante o período, o Ceará chegou a ter um pico de 72 açudes sangrando no último dia 25 de abril, a melhor marca registrada desde 2009.

Além dos 55 açudes sangrando, o Estado tem 25 reservatórios com volume acima dos 90% e outros 19 com volume inferior a 30%. Ao todo, 56,7% da capacidade hídrica do Ceará está preenchida.

No mesmo período do ano passado, 56 açudes sangravam, 24 estavam acima dos 90% e 31 estavam abaixo de 30%. O Estado apresentava 51% da capacidade preenchida.

Durante o período chuvoso, além disso, o açude do Castanhão, maior reservatório da América Latina, teve os melhores registros desde 2014, com 36, 43%. O segundo maior açude do Ceará, o Orós, apresentou o melhor volume desde 2012, com 77,47%.

Com relação às bacias hidrográficas, a do Baixo Jaguaribe está 100% preenchida e outras três estão acima dos 90%, são elas: Acaraú, Coreaú e Litoral.

A bacia do Salgado, além disso, teve os melhores registros desde 2009. A bacia tem capacidade hídrica de 447,66 hectômetros cúbicos (hm³) e engloba 15 açudes. Hoje, ela está com 70,68% da capacidade preenchida. O pico foi de 71,04%.

Açudes sangrando no Ceará em (15/5)