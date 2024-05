Redação abre 2ª fase do Vestibular da Uece, que segue hoje com provas específicas

Foto: FÁBIO LIMA PROVAS em Fortaleza foram realizadas no Campus do Itaperi

Na manhã deste domingo, 19, foi iniciada a segunda fase do Vestibular 2024.2 da Universidade Estadual do Ceará (Uece). Neste estágio, 4.404 estudantes, que se classificaram na etapa anterior, disputam as 2.322 vagas em 72 cursos de graduação.

As provas de Redação e de disciplinas específicas, que variam conforme o curso do candidato, foram realizadas em em Fortaleza e em nove campi da Uece no interior do Estado.

A segunda fase do processo seletivo ocorre ao longo de dois dias. Neste domingo foi realizada a prova de Redação, obrigatória para todos os cursos, e uma das disciplinas específicas variáveis. Hoje, 20, o exame terá questões das outras duas matérias específicas. O horário das provas é das 9 às 13 horas.

No campus do Itaperi, local de aplicação da prova deste domingo na Capital, embora com fluxo menor que na primeira fase, o trânsito em frente à entrada, na avenida Silas Munguba, teve um grande congestionamento.

O cenário habitual destas ocasiões se repetiu, com vendedores ambulantes de água e canetas, barracas onde era possível comprar um último lanche antes da prova e centenas de candidatos.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,19.05.2024: José valdery. Vestibular da Uece. Crédito: FÁBIO LIMA

Valdery Pereira, de 38 anos, estava entre os ansiosos. Tentando a aprovação em Música, ele passou por mais seleções que candidatos a outros cursos: o ingresso nesta graduação exige, além das duas fases regulares, provas práticas de canto e instrumental.

Para as questões objetivas e a redação, ele conta que se preparou com base em provas anos anteriores. No teste de habilidade, diz ele, já ter experiência com música ajudou: "Ficou mais fácil, na prática e na teoria".

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,19.05.2024: Sthefany Rodrigues. Vestibular da Uece. Crédito: FÁBIO LIMA

Sthefany Rodrigues, de 17 anos, também estava ansiosa. Ainda no terceiro ano do ensino médio, ela busca uma vaga em Medicina.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,19.05.2024: Ellen Lima. Vestibular da Uece. Crédito: FÁBIO LIMA

Ellen Lima, de 19 anos, também pretende cursar Medicina. Esta é a segunda tentativa da jovem, que optou por um cursinho extensivo presencial. Ela considera ter se preparado de forma "excelente", mas confessa estar um tanto nervosa. "Não é uma prova fácil, é muito concorrida", pontua.

Das 2.322 vagas ofertadas, 1.222 são para os cursos de Fortaleza e 1.094 vagas para os cursos das unidades da Uece no Interior, localizadas nos municípios de Quixadá, Limoeiro do Norte, Itapipoca, Iguatu, Crateús, Tauá, Aracati, Canindé e Quixeramobim.

