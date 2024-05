Fortal 2024 voltará a ser realizado no antigo endereço no bairro Manoel Dias Branco

Foto: Samuel Setubal Imagem de apoio ilustrativo. Fortal retorna ao antigo espaço onde era realizado, a Cidade Fortal no bairro Manoel Dias Branco

O Fortal 2024 será realizado no seu antigo local de realização, a Cidade Fortal situada no bairro Manoel Dias Branco, em Fortaleza. O anúncio foi feito pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), em live nas redes sociais, na manhã dessa quarta-feira, 22.

A decisão foi tomada após intermediação com a família Dias Branco, dona do terreno, e divulgada ao lado dos organizadores do evento. Neste ano, a tradicional folia estava prevista para ser realizada em um terreno próximo ao Aeroporto Internacional Pinto Martins, no bairro Serrinha, conforme anunciado em abril passado pela organização do evento.



Diante das polêmicas envolvendo o possível desmatamento do terreno próximo ao Aeroporto, manifestantes, biólogos e demais entidades ambientais se posicionaram contra a decisão.

No anúncio, Elmano destacou a problemática. “Fui procurado para que pudéssemos mediar a solução porque tem a polêmica na área do Aeroporto, e o Fortal por muito tempo aconteceu na área M. Dias Branco”, citou.

Ainda segundo o governador, o empresário Ivens Dias Júnior liberou a área onde o evento era realizado desde 2006. “Será lá novamente e, portanto, superamos as dificuldades que tínhamos até aqui e tenho certeza que o Fortal deste ano será mais bonito, mais alegre e mais festivo”, disse.



O anúncio foi feito ao lado do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PT), e da secretária de Articulação Política, Augusta Brito, que, conforme Elmano, foram responsáveis por trazer a demanda à gestão Estadual para a mediação do assunto. "O impasse foi superado, e agora todos nós [estamos] juntos para fazer uma grande festa", disse Evandro.

Para Augusta Brito, o assunto era urgente diante da importância do evento para a economia do Estado. "Não se fala só de foliões, de alegria e de animação de festa, mas, sobretudo, das pessoas que têm a oportunidade de adquirir uma renda, de conseguir um emprego. Muito importante essa intervenção do governador", afirma.

A decisão de realocar o evento para o antigo espaço foi destacada pelos organizadores do Fortal, Ênio Cabral e Alexandre Frota, na transmissão. "Em nome do Fortal, queria agradecer à família M. Dias Branco. Agora, definitivamente, vai ter Fortal", garante Alexandre. A festa está prevista para ocorrer entre os dias 18 e 21 de julho.

Em nota, a organização do Fortal informou que, em função do cronograma de montagem da estrutura do evento, a edição 2024 da festa ocorrerá novamente no bairro Manoel Dias Branco, mas que a edição de 2025 deverá ocorrer na área próxima ao Aeroporto de Fortaleza.

“O Fortal segue com o processo de estudos ambientais e busca pelas liberações legais das licenças técnicas e autorizações para a realização do evento na Nova Cidade Fortal, na área próxima ao Aeroporto, na edição de 2025”, disse.







Organização planeja realizar evento de 2025 na área próxima ao Aeroporto de Fortaleza

A organização do Fortal destacou que ainda planeja realizar a edição de 2025 do evento na área próxima ao Aeroporto Internacional Pinto Martins, no bairro Serrinha, em Fortaleza.

A informação foi divulgada pela organização em nota nessa quarta-feira, 22, após anúncio do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT) sobre o retorno do evento para o antigo espaço, a Cidade Fortal no bairro Manoel Dias Branco.

De acordo com a organização, o Fortal “segue com o processo de estudos ambientais e busca pelas liberações legais das licenças técnicas e autorizações para a realização do evento na Nova Cidade Fortal, na área próxima ao Aeroporto, na edição de 2025”.

A nota também destacou o retorno do evento para o antigo espaço. “Em função do cronograma de montagem da estrutura do evento, a edição 2024 da festa ocorrerá novamente no bairro Manoel Dias Branco.”

A organização comentou que a decisão ocorreu após reunião convocada pelo governador Elmano de Freitas nessa manhã, que buscou, junto aos diretores do evento, soluções para viabilizar a montagem da estrutura em tempo hábil para a realização do evento neste ano.

“O evento agradece o empenho do governo, autoridades, e ao Grupo M. Dias Branco, que somaram esforços para garantir a realização desta edição em tempo hábil, e a torcida de toda a sociedade que reconhece a importância do Fortal, ao longo desses 30 anos, como um dos principais propulsores da economia, cultura e turismo do Estado”, finaliza a nota do evento.



Relatório realizado após vistoria do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) no terreno do Aeroporto Pinto Martins comprovou que a vegetação presente faz parte da Mata Atlântica. Conforme o documento acessado pelo O POVO, o terreno está dentro do polígono do bioma, constando em mapa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Chegou a ser degradado 1,74 hectare de mata antes da vistoria do órgão. O relatório categoriza as consequências do desmatamento para o meio ambiente como "significativas" e para a saúde pública como "moderada".

"Independentemente de ser Mata Atlântica ou não, ninguém pode fazer desmatamento sem a devida autorização. Lá tem o agravante de ser Mata Atlântica, mas, mesmo que não fosse, já estaria errado", explica Deodato Ramalho Júnior, superintendente do Ibama no Ceará.

Pela Lei da Mata Atlântica, o desmatamento do bioma precisa de autorizações específicas. O Ceará é um dos quatro estados com aumento no desmatamento de Mata Atlântica no período de 2022 e 2023, conforme o Atlas da Mata Atlântica.

Para Deodato, a decisão de voltar ao local anterior da festa foi acertada. "Uma intervenção numa mata daquela tem de ser realmente muito bem pensada. Me parece que foi a melhor solução", diz. Ele afirma que o processo ambiental contra a empresa continua porque a infração foi constatada no terreno. (Com Aléxia Vieira)