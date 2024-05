Meu Celular: 113 aparelhos recuperados são devolvidos a vítimas de assaltos em Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA Primeira entrega celulares resgatados pelo Governo do Estado por meio do app Meu Celular

Vítimas de roubos de celulares de Fortaleza foram chamadas para resgatar os aparelhos nessa quarta-feira, 22, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza. Pelo menos 113 aparelhos foram devolvidos aos donos, nesta primeira entrega, após rastreio e recuperação realizados pela iniciativa Meu Celular, parceria do Governo do Ceará com o Poder Judiciário.

Um mês após o lançamento da política, 500 celulares foram recuperados e 300 proprietários já foram chamados para buscar os aparelhos. Ao todo, 150 pessoas confirmaram que iriam recolher os aparelhos nessa quarta, 22.

Conforme o governador Elmano de Freitas (PT), a iniciativa pretende coibir a quantidade de furtos e roubos de celulares, notificando quem comprou o objeto roubado, intimando que ele seja devolvido e posteriormente entregando-o ao dono original. Investigar a cadeia de receptação, desde o roubo até a venda do celular, é outro objetivo das forças de segurança.

“Nós conseguimos que a Justiça garanta que a operadora nos diga com quem está o celular que foi furtado ou roubado. Com isso, contactamos a pessoa para que ela devolva o celular. Afinal, o que ela comprou é fruto de furto ou roubo. Ela precisa devolver, sob pena de responder pelo crime de receptação dolosa”, explica o governador.

Ana Beatriz Ferreira, 33, já não tinha mais esperança de encontrar o celular roubado em dezembro de 2023. “É uma coisa que você compra com seu esforço. Só tinha duas horas de uso. Comprei o celular, fui atender uma ligação da minha patroa na frente da minha casa, e os caras pararam apontando a arma para mim e para minha filha”, conta.

O Boletim de Ocorrência com o número da Identificação Internacional de Equipamento Móvel (Imei) foi feito horas depois. A ligação avisando do resgate do aparelho veio nessa segunda-feira, 20, cinco meses após o assalto. “Tô morta de alegre de ter recuperado uma coisa que eu comprei com tanto amor”, diz a empregada doméstica.

A técnica de enfermagem Danielly de Oliveira, 38, também foi buscar o aparelho roubado há um ano. Ela foi assaltada dentro do ônibus quando ia para o trabalho. “Tô feliz que vou receber ele de volta. Comprei outro, mas fiquei com trauma, passei mais de duas semanas indo trabalhar sem levar o celular com medo de ser assaltada de novo”, relata.

As mensagens de intimação, tanto para a vítima quanto para quem deve devolver o aparelho, são enviadas pelo WhatsApp. O governador reitera que a devolução só deve acontecer na sede da Delegacia Geral da Polícia Civil, localizada na rua do Rosário, número 199, no Centro. A medida é tomada para evitar golpes.

Mais de 12 mil pessoas se cadastraram na plataforma Meu Celular

De acordo com a Secretaria da Segurança e Defesa Social (SSPDS), 12.317 cadastros foram feitos na plataforma Meu Celular. Cerca de 597 pessoas já alertaram que os aparelhos foram roubados por meio do site. A ferramenta facilita o registro de celulares roubados, furtados ou perdidos, mas não dispensa a abertura de um Boletim de Ocorrência (BO).

“Se a pessoa não cadastrar, são puxados os dados dos BOs”, afirma o secretário da Segurança, Samuel Elânio. Nos últimos dois anos, 37 mil BOs de celulares roubados, furtados ou perdidos foram registrados. Os objetos são buscados em grupos de 5 mil.

Como se cadastrar na plataforma Meu Celular

Para fazer o cadastro, o usuário deve criar um perfil em meucelular.sspds.ce.gov.br, informando os dados pessoais, a marca, o modelo, o Imei e a nota fiscal (caso ainda tenha) do aparelho comprado ou já utilizado.

Caso o aparelho seja roubado, é preciso ativar um alerta no site. Simbolizado pela cor laranja, ele ficará ativo por 72 horas, inicialmente. O usuário deve formalizar um BO com o Imei, permitindo que o alerta seja convertido para a cor vermelha e assim permaneça até que seja recuperado.

Como verificar o Imei do celular

O número do Imei pode ser verificado na caixa do aparelho ou digitando o código *#06# no teclado de chamadas.



Secretário da Segurança reconhece que precisa melhorar dados de homicídios

O secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará, Samuel Elânio, reconheceu o aumento de homicídios no Estado neste ano. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 22, após a solenidade de devolução de celulares roubados, o chefe da pasta disse, no entanto, que comparado com um período maior, o número ainda seria “razoável”.

“Estamos falando de um aumento considerando reduções em cima de reduções. Obviamente, se tivermos um homicídio hoje e amanhã tivermos dois, aumentamos 100%. Mas comparado com todo o período, um período bem maior do que esse, nós ainda estamos com um número razoável. Mas sabemos que devemos melhorar e vamos melhorar”, disse o secretário.

Ceará teve 257 homicídios no último mês de fevereiro, conforme SSPDS

Dos últimos cinco anos, 2020 foi o mais violento, com 4.039 homicídios. Houve redução de 18% no ano seguinte, que terminou com 3.299 mortes. A diminuição do número anual de homicídios também foi verificada de 2021 para 2022, com menos 9,9%. O total de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) de 2022 e 2023 foi o mesmo, 2.970.

Em 2024, os registros mensais demonstraram alta quando comparados aos dos anos anteriores. Fevereiro, março e abril superaram os meses correspondentes dos últimos três anos. Foram 257, 278 e 320 homicídios, respectivamente.

No primeiro trimestre de 2024, houve 819 homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Foram 37,25 assassinatos por 100 mil habitantes — segunda maior taxa do País.

De 1º a 19 de maio, foram registrados 195 CVLIs. Isso significa que o Estado teve mais de dez mortes violentas por dia neste mês até esta data. Ao todo, até o início desta semana foram acumulados 1.334 CVLIs em 2024.