Morre frei Hermínio Bezerra de Oliveira aos 78 anos; enterro será hoje à tarde

Foto: O POVO DOC FREI Hermínio Bezerra morreu no Hospital da Unimed

O frei Hermínio Bezerra de Oliveira morreu, ontem, 22, aos 78 anos de idade. O religioso fazia parte da comunidade formativa do Seminário Seráfico, na Messejana, acumulava 59 anos de vida religiosa e já atuou como colunista do O POVO. Ele teve parada cardíaca no dia 21 de abril e precisou ser internado em estado grave, permanecendo inconsciente e sob os cuidados médicos no Hospital Regional Unimed, onde faleceu.

O velório ocorre na Capela Nossa Senhora do Brasil do Seminário Seráfico de Messejana. Já o sepultamento está marcado para acontecer no cemitério São João Batista. A previsão é que o corpo seja levado ao local às 15 horas.

Na noite de ontem, fiéis, amigos e parentes prestaram homenagens ao religioso em uma missa exequial (missa realizada após a notícia da morte de corpo presente), celebrada na capela. Durante a celebração, o frade foi lembrado pela devoção ao chamado religioso e por ser um homem "culto e solícito".

"O cotidiano dele era escrever e ler. Era uma pessoa muito ligada nas notícias. Todo dia era obrigação pra ele ler o jornal e quando o jornal nao vinha ele pedia pra eu ir comprar no supermercado (...) Ele era muito culto, entendedor de tudo", conta Edicarlos Silva, 38, que atuou como cuidador do religioso.

A maneira como Hermínio sempre estava informado também era percebida por fiéis como Maria Vasconcelos, 62. "Era um frei muito culto, muito dedicado, uma pessoa muito de Deus (...) Eu gostava muito dele (...) Nas confissões dele ele levava muito a gente pra Deus, era uma pessoa muito inteligente", relata a cabeleireira, que esteve na missa para se despedir do religioso.

Ao fim da cerimônia alguns dos presentes se aproximaram do caixão para se despedir de Hermínio. Duas novas missas exequiais ocorrem hoje na Capela Nossa Senhora do Brasil do Seminário Seráfico de Messejana, nos horários de 7 horas e 14h.

De acordo com informações da Arquidiocese, o religioso fez os primeiros votos na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos em dezembro de 1964 e professou os votos solenes em dezembro de 1967. Foi ordenado presbítero em Fortaleza no dia 13 de janeiro de 1973.



Apesar de ter nascido em Quiterianópolis, Hermínio, cujo nome de batismo é Afonso Bezerra de Oliveira, possuía raízes em Crateús, onde descobriu a paixão pelas letras. O frade era o terceiro filho de Miguel Fernandes de Oliveira e Luíza Bezerra de Oliveira. Em junho de 1958 a família migrou para Goiânia, contudo, Hermínio ficou no Ceará. O motivo da viagem foi a seca, que fez com que um terço da população do Nordeste saísse da região para o restante do Brasil.

Conforme relata o irmão de Hermínio, Zacharias Bezerra, a ida da família para Goiânia se deu após o pai comprar um pau de arara, uma carroceria adaptada em um caminhão, comumente utilizada no interior do Nordeste: “Meu pai comprou o caminhão após vender a bodega que possuía no mercado de Crateús. Em Goiânia nasceram duas filhas e, depois que fomos a Brasília, nasceram três meninos”, explica.

Enquanto a família estava tentando melhores condições de vida em outro estado, Hermínio permaneceu no Ceará e foi para o seminário Seráfico. Lá, conheceu outro jovem vindo o interior, conhecido à época como frei Sobral, Antonio Carlos Gomes Belchior, que despontaria, anos mais tarde, como um dos maiores nomes da Música Popular Brasileira.

Em 1975, frei Hermínio cursou psicologia na Universidade Federal da Bahia para iniciar uma caminhada missionária. Atuou como professor de Psicologia na Fafifor entre os anos de 1977 a 1980.

Hermínio foi membro da Academia Metropolitana de Letras de Fortaleza e da Academia Cearense da Língua Portuguesa, chegando a morar em Roma entre os anos de 2007 e 2013. Em 2013, passou a residir na Fraternidade do Seminário Seráfico, em Messejana, onde atuou como diretor do Colégio Seráfico e, nos últimos anos, como confessor e colaborador na formação do pós-noviciado.

Na década de 1990, Hermínio passou a assinar a coluna ‘O sentido das Palavras’ no O POVO. A publicação, cuja periodicidade era a cada 15 dias, trazia o significado das palavras e o contexto histórico do uso de diferentes palavras.

A paixão pelas palavras resultou na produção de um livro intitulado “Acordo Ortográfico: Vocabulário das Palavras Modificadas”, produzido por Hermínio e seu irmão, Zacharias Bezerra. O manuscrito mostra as dificuldades e pontos obscuros do Acordo que entrou em vigor no Brasil em 2013, bem como as palavras e expressões que não foram contempladas no Vocabulário Oficial da Língua Portuguesa. Ao longo de sua trajetória, aprendeu 14 idiomas os quais dominava com fluidez e facilidade.

Desde 2023 frei Herminio enfrentava uma fase difícil em relação à sua saúde e por isso andava mais recluso, segundo conta frei Janderson que chegou à Fraternidade no Seminário Seráfico em janeiro daquele ano.

“Ele estava num estilo de vida mais pastoral, menos ativo, devido à idade avançada, aos 77 anos, quando cheguei aqui e à enfermidade nas pernas”, diz.



Apesar disso, Janderson relembra os bons momentos ao lado de Hermínio que, segundo ele, foi um homem dedicado a servir os outros.

“Eu tenho essa lembrança do frei Hermínio como um irmão que se dedicou tanto ao estilo de vida intelectual, estilo culto, mas ao mesmo tempo, um irmão simples, apesar de ser um homem extremamente inteligente, culto, nunca vi o frei esbanjando soberba em virtude da inteligência que tinha”, relembrou.