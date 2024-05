Operação de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes captura 108 pessoas no CE

Foto: Divulgação/ SSPDS COLETIVA de imprensa sobre a operação "Caminhos Seguros"

Entre os dias 2 e 20 de maio, 108 pessoas foram presas ou apreendidas no Ceará suspeitas de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. As capturas se deram no âmbito da operação "Caminhos Seguros", deflagrada em todo o Brasil sob coordenação da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Neste ano, a operação chegou à sua quarta edição. Balanço do trabalho realizado no Estado foi divulgado na manhã dessa sexta-feira, 23, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Uma das prisões destacadas na entrevista coletiva ocorreu já nessa sexta-feira no distrito de Teixeira, no município de Choró (Sertão Central do Estado).

Um professor de 32 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso suspeito de crimes sexuais contra cinco alunas de Quixadá, município vizinho a Choró. Todas tinham menos de 14 anos. Segundo a delegada Janaína Braga, diretora do Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV) da Polícia Civil, o homem já era investigado desde o ano passado, motivo pelo qual foi afastado das salas de aula.

Neste ano, o suspeito foi denunciado por outras alunas de outros colégios e, com o avançar do novo inquérito, foi decretada a prisão preventiva do homem. De acordo com a delegada, o suspeito abordava as alunas por meio das redes sociais e o assédio acontecia durante as aulas.

Ao todo, mais de 1.080 agentes de segurança participaram da Caminhos Seguros no Ceará. Além da repressão policial, a operação contou com ações de cunho preventiva. "Durante as ações, 71 palestras foram realizadas em instituições de ensino e mais de 5,4 mil pessoas foram alcançadas. Na ocasião, mais de 2.289 estabelecimentos foram fiscalizados", informou a SSPDS.

"O efetivo combate à exploração sexual e ao abuso sexual contra crianças e adolescentes começa a partir da informação", afirmou Janaína Braga. "Então, foram realizadas várias palestras, várias rodas de conversas com alunos, professores, pais, de modo a envolver toda a sociedade para debater esse tema", disse.

"Infelizmente, esses crimes são praticados por pessoas muito próximas à vítima. São familiares, são vizinhos, são professores, são líderes religiosos... Por isso, há a dificuldade que elas têm em procurar ajuda, em denunciar e identificar que elas estão sendo ou não vítimas desse crime".

Em todo o Brasil, 775 pessoas foram presas e 197 crianças e adolescentes foram resgatadas de situação de abuso. Conforme o MJSP, a operação apurou 2.108 denúncias e atendeu mais de 8 mil vítimas em 676 municípios. Foram apreendidos 137 armas de fogo, 10.542 quilos de drogas e 16.469 materiais pornográficos envolvendo menores de idade. "O investimento total em recursos foi de mais de R$ 940 mil", disse o MJSP.

"Concluída a operação, será realizada uma reunião com a participação de todos os envolvidos diretamente, objetivando uma avaliação coletiva na busca de aprimorar a elaboração da próxima proposta de operação no ano de 2025, por meio da Diopi (Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência), da Senasp, com apoio da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e do MDHC (Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania), e em parceria com as secretarias da segurança pública dos 26 estados e do Distrito Federal", afirmou, em entrevista coletiva em Brasília-DF, o diretor da Diopi, Rodney da Silva. (Com informações de Dayanne Borges)