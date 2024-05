Campanha de vacinação contra a poliomielite começa hoje no Ceará

Foto: Samuel Setubal A PRIMEIRA dose contra a poliomielite é aplicada aos dois meses de idade

O Ceará começa hoje, 25/5, a campanha de vacinação contra a poliomielite. Também conhecida como pólio ou paralisia infantil, a doença é causada pelo poliovírus e, nos casos mais graves, pode causar paralisia nas musculaturas. Seguindo até 14 de junho, a campanha de imunização é voltada para crianças menores de cinco anos de idade. De acordo com a Secretária de Saúde do Ceará (Sesa), a meta é alcançar a cobertura vacinal de, no mínimo, 95% em todos os 184 municípios do Estado.

No Brasil, são os dois imunizantes disponíveis para proteger contra a poliomielite: a vacina oral poliomielite (VOP), administrada em gotas, e a vacina inativada poliomielite (VIP), por meio de injeção.

De acordo com a plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), neste ano foram aplicadas aproximadamente 72 mil doses da VOP e 104 mil doses da VIP no Estado. Dessa forma, atualmente, a cobertura vacinal no Ceará é de 95% (VIP) e de 87,75% (VOP). Em 2023, o Ceará obteve cobertura vacinal média de 93%.

Já em Fortaleza, ainda conforme o IntegraSUS, foram aplicadas 15 mil doses da vacina oral contra a poliomielite (VOP) e 21 mil doses da vacina inativada contra a poliomielite (VIP). A Capital, até o momento, conta com cobertura de 95% (VIP) e 75,3% (VOP).

Além do esquema vacinal, doses de reforço também serão aplicadas durante a Campanha em crianças menores de 5 anos (até 4 anos, 11 meses e 29 dias) de forma indiscriminada.

"Os pais ou responsáveis que acreditam que a carteirinha de vacinação da criança está devidamente completa também devem comparecer aos postos de saúde. Esse processo também é de checagem dos profissionais de saúde. Se a criança já estiver com o esquema de vacinação completo, mesmo assim vai precisar de uma dose de reforço", destaca a coordenadora de Imunização da Sesa, Ana Karine Borges.

"Além das unidades de Saúde dos 184 municípios, estaremos também ofertando a vacina durante toda a Campanha nas três unidades do Vapt Vupt (Antônio Bezerra, Messejana e Papicu), de 8h às 17h, de segunda a sexta-feira", ressalta a coordenadora.

Em Fortaleza, as vacinas contra a poliomielite estão disponíveis nos 119 postos de saúde, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30. Neste final de semana, as unidades Irmã Hercília (bairro São João do Tauape) e Mattos Dourado (Edson Queiroz) também estarão abertas das 8h às 16h30. Não há necessidade de agendamento.

A poliomielite é uma doença contagiosa aguda causada pelo poliovírus e que pode infectar crianças, de forma mais frequente, e adultos que não foram imunizados. Com três sorotipos (I, II e III), a doença se destaca por causar paralisia nas musculaturas do corpo.