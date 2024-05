Ceará é o 2º estado que mais vacinou crianças contra a Covid-19, mas esta faixa etária é a menos protegida

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 02-12-2023: Vacinação adulto e infantil contra Covid-19 e Influenza. Na foto, o Posto de Saúde Célio Brasil Girão. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

O Ceará vacinou 85,2% das crianças de 5 a 11 anos com pelo menos uma dose contra a Covid-19. A porcentagem é a segunda mais alta do Brasil. O Piauí ficou em primeiro lugar, com 87,7% das crianças vacinadas. Apesar disso, essa faixa etária é a que menos foi imunizada contra o vírus no Estado. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua: Covid-19, colhidos no primeiro trimestre de 2023. As informações foram divulgadas ontem, 24/5, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Ao todo, 95,3% dos cearenses afirmaram ter tomado pelo menos uma dose. A faixa etária com maior porcentagem de imunização é dos idosos, pessoas de 60 anos ou mais, com 97,2%. Entre aqueles com 18 a 59 anos, 96,4% foram imunizados pelo menos uma vez.

Os adultos com menos instrução foram também os que menos se vacinaram. Enquanto a taxa de vacinação de quem tem ensino superior completo ou incompleto foi quase 100%, para quem tinha até um ano de instrução foi de 94,8%.



As porcentagens caem entre menores de 18 anos. 95% dos adolescentes de 12 a 17 anos tomaram ao menos uma dose, enquanto as crianças de 5 a 11 são as menos imunizadas, com 85,2%.

60,7% dos cearenses tomaram todas as doses recomendadas da vacina

A pesquisa também questionou os entrevistados sobre terem tomado todas as doses da vacina que foram recomendadas. No Ceará, 60,7% disseram que foram imunizados com todas as doses, enquanto 37,5% negaram.

A taxa de imunização completa é a sétima mais alta do Brasil, ficando atrás de Pernambuco (67,6%), Distrito Federal (67,5%), Amapá (66,6%), Minas Gerais (64,9%), São Paulo (64,7%) e Rio de Janeiro (64,7%). Os maiores de 18 anos têm maior porcentagem de imunização completa, com 62,4%. Já entre as crianças e adolescentes, 53% responderam que tomaram todas as doses e 44,6% negaram.

Vacina atualizada precisa ser tomada por crianças já imunizadas

Sobre o cenário da vacinação infantil contra a Covid-19, Ana Karine Borges, coordenadora de Imunização da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), afirma que o Estado iniciou uma nova campanha para vacinar as crianças com o imunizante mais atual, que protege contra outras variantes. Desde o dia 20 de maio, a faixa etária de seis meses a menores de cinco anos podem tomar a vacina.

Karine explica que mesmo quem já tomou as três doses do imunizante anterior deve tomar pelo menos uma dose desta nova versão. As crianças que irão tomar pela primeira vez precisam tomar duas doses para completar o esquema vacinal.

Desde o início de 2024, a vacina contra a Covid-19 se tornou parte do calendário de vacinação infantil. A decisão do Ministério da Saúde, para Karine, faz com que a vacinação permaneça na programação de equipes de saúde, consultas e atendimentos.

“Já está programado naquela idade que as crianças possam ser devidamente vacinadas. As crianças não têm controle de autocuidado, sempre precisa de um familiar que esteja cuidando”, afirma.

A desinformação dos pais ainda é um empecilho. “Ainda pelo movimento anterior, de hesitação vacinal. Pensam ‘não tem mais Covid, não preciso vacinar meu filho’. Na verdade, quanto mais cedo, melhor”, explica.