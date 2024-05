Cerca de 250 mil fiéis participam de Coroação de Nossa Senhora em Canindé

Foto: Jander Silva/Prefeitura de Canindé Caninde-Ce, Brasil, 25-05-2024: Coroação de Nossa Senhora em Canindé-Ce (Foto: Jander Silva/Sec. Turismo de Canindé)

Fiéis encheram a Praça do Romeiro, em Canindé, localizado a 121,3 km de Fortaleza, na noite deste sábado, 25, para acompanhar a Coroação de Nossa Senhora. O tradicional evento é realizado pela Paróquia Santuário de São Francisco das Chagas e recebeu pelo menos 250 mil pessoas.

De acordo com a tradição católica, o coroamento de Maria como soberana dos céus e da terra, acontece sempre no último sábado do mês de maio. Cerca de 2 mil pessoas também acompanhavam a celebração pelo Youtube.

As festividades, com celebrações em louvor à Virgem Maria, começaram no dia 1º de maio e seguem até o dia 31, na Matriz de Nossa Senhora das Dores.

O Mês Mariano é considerado o segundo ciclo de romaria na cidade, programação que fomenta o turismo religioso na região. Segundo a paróquia, eCanindé, as celebrações em louvar a Virgem Maria tiveram início em 1910.

Este ano, o tema da programação foi "Imaculada Conceição de Maria: causa de alegria para a humanidade".

Para o evento, a prefeitura de Canindé ampliou os serviços de saúde e limpeza pública, bem como reforçou a infraestrutura do corredor religioso. Os serviços de "operação especiais" realizados pelos agentes da Guarda Civil Municipal, Guarda Cidadã e Jovem Guarda Cidadã, também foram reforçados.

Conforme Natanael Salviano, secretário de Turismo de Canindé, eventos como a coroação, além de celebrarem tradições religiosas, "também fortalecem os laços culturais e comunitários da cidade".

"Este evento exemplifica a riqueza da nossa herança local, desde o trabalho dos cantores e corais até as performances teatrais e a arte envolvida na preparação dos cenários. É uma celebração que une as diferentes facetas da nossa identidade, desde as manifestações religiosas até a expressão artística", avalia o secretário.

Natanael salienta que a movimentação financeira durante o evento impulsiona a economia local, "com o aumento do turismo, vendas de produtos e serviços, contribuindo para o desenvolvimento e prosperidade da comunidade".