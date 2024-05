Dia Nacional da Mata Atlântica: o aumento do desflorestamento no Ceará e seus impactos

Foto: FERNANDA BARROS PODER PÚBLICO: virou comum Município e Estado autorizarem desmatamento "legal" em Fortaleza e no interior do Ceará

Parte dos seis biomas que formam o Brasil e uma das regiões mais biodiversas do mundo. A Mata Atlântica é celebrada nacionalmente nesta segunda-feira, 27, no momento em que o Ceará fomenta debates sobre o assunto e se encontra entre os estados brasileiros com aumento do desmatamento desse ecossistema.

Alerta é apontado no Atlas da Mata Atlântica, coordenado pela Fundação SOS Mata Atlântica e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Lançado na última semana, o balanço mostra que o País teve redução de 27% do desflorestamento do bioma, com queda em grande parte das 17 unidades federativas que apresentam o ecossistema entre 2022-2023, comparado ao período de 2021-2022.

No entanto, foram de encontro as estatísticas gerais e registraram aumento os estados do Piauí, Mato Grosso do Sul, Ceará e Pernambuco. Na região cearense o desmatamento de área de mata correspondeu a 7 hectares, quando no intervalo passado índice foi de 6 hectares.

Biomas que fazem parte do Brasil:



Amazônia

Caatinga

Cerrado

Mata Atlântica

Pampa

Pantanal.

O Estado tem ao todo 67 municípios com Mata Atlântica ou com resquício do bioma, situados nas regiões: Chapada do Araripe, Litoral, Chapada do Ibiapaba, Serra da Aratanha, Serra de Baturité, Serra do Machado, Serra das Matas, Serra de Maranguape, Serra da Meruoca e Serra de Uruburetama.



Municípios cearenses que possuem Mata Atlântica total ou parcialmente

Camocim Itarema Granja Trairi Jijoca de Jericoacara Paraipaba Cruz Paracuru Acaraú São Gonçalo do Amarante Caucaia Beberibe Fortaleza Fortim Eusébio Aracati Aquiraz Icapuí Cascavel Ipueiras Croatá Graça Guaraciaba do Norte Mucambo Ipú Ibiapina Reriutaba Ubajara São Benedito Tianguá Flecheirinha Santana do Acaraú Coreaú Morrinhos Alcantaras Itapajé Meruoca Uruburetama Massapê Maracanaú Maranguape Guaramiranga Guaiuba Mulungu Palmácia Aratuba Pacoti Redenção Baturité Acarape Barbalha Umirim Crato Marco Pindoretama Pacatuba Amontada Viçosa do Ceará Itapipoca Mucambo Tururu São Benedito Barroquinha Chaval Uruoca Missão Velha Bela Cruz

Além da área de mata suprimida, o Ceará perdeu 526 hectares de restinga arbórea em 2022-2023, sendo a unidade da federação que mais degradou essa parte integrante do ecossistema, conforme balanço.

Seja no Ceará ou no restante do Brasil, a degradação desse bioma, considerado patrimônio nacional pela Constituição Federal de 1988, tem impactos que podem ser irreversíveis. Isso porque a Mata Atlântica é composta por formações florestais nativas, como a Floresta Ombrófila Densa e a Mata de Araucárias, e tem como ecossistemas associados manguezais, vegetações de restingas, entre outros.

De acordo a bióloga Juliana Borges, essa composição torna o ecossistema "essencial para a manutenção da vida" no geral. Ela explica que o bioma atua como habitat para flora e fauna, abrigando os animais silvestres da zona urbana, e que muitas dessas espécies são encontradas somente nessas áreas.



"Além do que a floresta protege os recursos hídricos urbanos dos processos erosivos e de assoreamentos. A Mata Atlântica é uma das regiões mais biodiversas do mundo e de extrema importância ambiental para a regulação do clima e do abastecimento de água na região e arredores, bem como atua como zona de amortecimento de cheias nas fortes chuvas", destaca ainda a profissional.

Borges pontua que, diante desse contexto, o desmatamento do bioma pode acarretar em consequências sérias para as espécies e para a vida humana. "(A degradação) Vai reduzir, inicialmente, a vegetação, consequentemente os microhabitats para abrigar as espécies, a oferta de alimentos, entre outros impactos negativos. A biodiversidade reduzirá, podendo impactar a população de espécies importantes para a manutenção da cadeia alimentar e o equilíbrio ecológico", frisa a especialista.



Rafael Carvalho, coordenador da Pós Graduação em Ecologia e Recursos Naturais da Universidade Federal do Ceará (UFC), reforça que o desmatamento pode fazer com que muitas espécies deixem de existir.

Além disso, ele pontua que o bioma fornece serviços ecossistêmicos importantes. Entre eles está a estabilização dos sedimentos na zona costeira e a prevenção de problemas como avanço do mar, assoreamento dos rios e garante ainda a manuntenção da qualidade do ar e do fornecimento de água.

"As consequências (do desmatamento) a gente pode ver a cada inverno, a cada período de chuvas no País, alagamento das grandes cidades, deslizamentos, comprometimento da qualidade da água dos reservatórios, muito desses problemas é em função da perda desses serviços", completa o biólogo.

Desafios para combater o desmatamento



Dias antes da divulgação dos dados o desmatamento da mata atlântica passou a fomentar discussões no Ceará, quando organizadores do Fortal 2024 anunciaram a mudança do evento para um terreno no Aeroporto Pinto Martins, enfrentando contestação de órgãos ambientais, biólogos e ativistas.



Espaço teve 1,74 hectare de mata degrado em preparação para o festival. Na última quarta-feira, 22, um relatório do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) comprovou que a vegetação do local faz parte da mata atlântica. A empresa organizadora do evento chegou a ser autuada e após imbróglio voltou atrás na decisão, anunciando que festa retornará à Cidade Fortal já existente, no bairro Manoel Dias Branco.

De acordo com Fernando Bezerra, secretário executivo da Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima (SEMA), a pasta, ao lado da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), tem procurado realizar ações efetivas para garantir a preservação do meio ambiente no Ceará.

Entre ações realizada está, por exemplo, o reflorestamento de regiões que foram degradadas. No entanto, o representante frisa a importância dos municípios cearenses agirem para evitar o desmatamento.

A Lei nº 11.428/06 da Mata Atlântica, aprovada em 2006, destaca que as cidades devem "assumir sua parte na proteção" das florestas, assumindo mecanismo como o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA). Ferramenta "reúne e normatiza os elementos necessários à proteção, conservação, recuperação e uso sustentável da Mata Atlântica".

Conforme Fernando Bezerra, apenas o município de Capistrano está atualmente com esse instrumento "praticamente concluído". "A maioria dos municípios ainda nem pensam nisso. É uma obrigação do município que tem Mata Atlântica", destaca o representante.