97% das crianças no 2º ano do ensino fundamental foram alfabetizadas no Ceará em 2023, aponta Spaece

Foto: Carlos Gibaja/Casa Civil Dados foram divulgados pela Secretaria da Educação nesta segunda-feira, 27

No ano passado, 97,1% dos estudantes cearenses matriculadas no 2º ano do ensino fundamental foram alfabetizadas no Ceará. Os dados do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Estado do Ceará (Spaece) foram divulgados no início da tarde de ontem, 27, pela secretária da Educação do Estado, Eliana Estrela, pelas redes sociais.

Mais de 285 mil alunos distribuídos em 3.695 escolas foram avaliados — ou seja, 100% dos estudantes no 2º, 5º e 9º anos do ensino fundamental da rede pública municipal, conforme a Secretaria da Educação do Estado (Seduc).

Em 2023 os trabalhos tiveram início com uma avaliação formativa, denominada Avalie CE, que é realizada em parceria com os municípios do Estado. Segundo a Secretaria da Educação, a avaliação tem “o intuito de identificar as necessidades educacionais específicas dos estudantes”.

Segundo a Secretaria, a partir destes dados e por meio do Programa Aprendizagem na Idade Certa (PAIC), são elaboradas estratégias focadas na recomposição das aprendizagens.

Os dados da avaliação da aprendizagem da língua portuguesa mostram que, no 2º ano do fundamental, houve uma evolução nos números a partir da primeira medição, em 2007. Sendo esta a série em melhor situação entre as três avaliadas. Os números revelam que a avaliação obteve melhoras nos resultados, porém a pandemia de Covid-19 impactou o aprendizado das crianças.

Resultado - PROFICIÊNCIA MÉDIA - 2ºAno Fundamental - Língua Portuguesa Crédito: Luciana Pimenta

No primeiro ano da avaliação, em 2007, a média obtida no estado foi considerada ruim, de 121,53, em 2023 porém a média da avaliação foi de 219,36, o que representa quase cem pontos de aumento.

De acordo com as informações divulgadas pela Secretaria da Educação, 91,8% das crianças do Estado foram alfabetizadas de forma desejável, e 5,3% de forma satisfatória, dados que juntos perfazem o número de 97% apresentado pela Seduc. Em 2007, ano que a Secretaria começou a avaliação, 39,8% das crianças eram alfabetizadas corretamente no término do 2º ano do fundamental.

Nas séries do 5º e 9º ano, a secretaria também mediu o desempenho dos estudantes em matemática, além da língua portuguesa. Os dados mostram uma melhora em ambas as disciplinas e em ambas as séries, porém mais tímidas que os números do 2º ano. No 5º ano, 63,8% dos alunos tiveram desempenho desejável, 22,7% satisfatório, e 13,5% apresentaram desempenho crítico ou muito crítico na avaliação da língua portuguesa.

Na avaliação de matemática, o 5º ano teve 48,4% de desempenho desejável, 27,5% de desempenho satisfatório e 24,1% de crítico ou muito crítico. Já o 9º ano do fundamental tem 29,1% dos estudantes em nível desejável, e 36,1% em nível satisfatório em língua portuguesa, e 34,7% em níveis inferiores ao satisfatório. Em matemática 58,6 % dos estudantes apresentam desempenho ruim, entre crítico e muito crítico, e 41,4% apresentam desempenho desejável ou satisfatório.

Os mapas das microrregiões mostram que a situação dos municípios podem ser distintas entre as séries avaliadas. Alguns municípios apresentam uma situação crítica, mas segundo a apresentação da secretaria, nenhum deles está em situação muito crítica.

Em relação ao 5º ano, segundo a Seduc, 6,9% dos alunos eram bem avaliados em língua portuguesa, em 2023 esse número é de 63,8%. Já em matemática o número passou de 3,6% para 48,4%. Já no último ano do fundamental (9º ano), os percentuais passaram de 2,5% para 29,1% em língua portuguesa e de 1% para 18,9% em matemática.

Eliana Estrela, secretária de Educação do Estado ressalta que “esses resultados não falam por si só, mas fazem parte de todo um trabalho desenvolvido ao longo dos anos, no chão da sala de aula”.



Alfabetização em Fortaleza cresce 32 pontos, aponta Prefeitura

A educação pública municipal de Fortaleza registrou um bom desempenho no Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Estado do Ceará (Spaece), aplicado em novembro de 2023. De acordo com dados do exame, divulgados nesta segunda-feira, 27, a alfabetização do Município obteve crescimento de 32 pontos — em comparação a edição que foi realizada em 2022.

Conforme anunciado hoje pela Prefeitura, com base em estatísticas passadas pela Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), a proficiência (domínio das habilidades) da alfabetização Municipal no Spaece Alfa (2º ano) da última edição foi de 196 pontos, enquanto no ano anterior índice foi de 164.

Disparo é o melhor se levado em consideração a série histórica de 2012 a 2023. Além disso, no ano passado um total de 93,9% dos alunos matriculados no 2º ano do ensino fundamental da Rede Municipal foram alfabetizados na idade certa. Em 2022, a porcentagem era de 75,2%.

Leia mais Poço da Draga celebra 118 anos com bolo gigante e atividades para a comunidade

Há 2 meses de greve, universidades do Ceará têm pouca movimentação estudantil

Arquidiocese de Fortaleza arrecada doações para o RS; veja como ajudar Sobre o assunto Poço da Draga celebra 118 anos com bolo gigante e atividades para a comunidade

Há 2 meses de greve, universidades do Ceará têm pouca movimentação estudantil

Arquidiocese de Fortaleza arrecada doações para o RS; veja como ajudar

Ainda segundo Spaece 2023, no 5° ano a Rede Municipal cresceu em língua portuguesa e em matemática, atingindo 226 (nível adequado) e 216 (nível intermediário) de proficiência, respectivamente.

Bom desempenho também foi observado no 9º ano, que apresentou proficiências de 259 língua portuguesa e 243 em matemática.

“Os números indicam um crescimento dessa etapa fundamental da educação de uma criança, que é a alfabetização, mas, para além disso, nós celebramos o sucesso de todo um processo, toda uma política educacional de fortalecimento da aprendizagem”, diz Jefferson Maia, secretário municipal da Educação.

No geral, 57.250 alunos do 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental de 312 escolas da rede municipal de Fortaleza participaram do Spaece 2023. Avaliação externa analisa o nível de desempenho dos estudantes em Língua Portuguesa e Matemática. Já as crianças do 2º ano do Ensino Fundamental, dentro "da vertente Spaece Alfa", são avaliadas pelo nível de leitura e escrita.