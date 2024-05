Ceará registra chuvas acima da média para a quadra chuvosa

A dois dias do fim da quadra chuvosa, o Ceará acumula 754,4 milímetros (mm) de chuvas. Quantidade está na faixa considerada "acima da média" para o período, conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Volume apresenta desvio positivo de 23,8% em relação à normal climatológica.

A categoria "acima da média" inclui acumulados a partir de 705,9 mm. Os dados são preliminares e valores observados nos dois últimos dias de maio ainda podem alterar a média.

Considerando apenas o mês de maio, o valor observado no Estado (64,3 mm) está na faixa "abaixo da média", que abrange acumulados até 66,21 mm.

Em fevereiro, primeiro mês do inverno cearense, foram observados 230,7 mm. Valor 90,2% maior que que a média histórica para o período. Março teve chuvas consideradas "dentro da média", com 233,3 mm. Mesma classificação das precipitações registradas em abril (226,1 mm).

Considerando os quatro meses da quadra, seis macrorregiões do Estado tiveram volumes considerados "acima da média". São elas Cariri (789,4), Jaguaribana (721 mm), Litoral de Fortaleza (1199,9 mm), Litoral do Pecém (979,3 mm), Litoral Norte (1108 mm), Maciço de Baturité (872,4 mm).

Em outras duas, acumulo é classificado "dentro da média". Foi o caso de Ibiapaba (723,6 mm) e Sertão Central e Inhamuns (581,7 mm).

Chuvas dessa quarta-feira, 29, e previsão para quinta, 30

Após as chuvas desta quarta-feira, 29, Fortaleza registrou pontos de alagamento. Das 18 horas de terça-feira, 28, até as 18 horas dessa quarta, a Defesa Civil de Fortaleza registrou dois alagamentos (Bom Jardim e José Walter), uma inundação (Genibaú) e um risco de desabamento (José Walter).

Entre as 7 horas de terça e as 7 horas de quarta, a Capital teve acumulado de 35 mm no Posto da Defesa Civil, que ficou entre as dez maiores chuvas durante o período observado.

Para esta quinta-feira, 30, a previsão da Funceme é de céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva na faixa litorânea, norte da Jaguaribana, Ibiapaba, Maciço de Baturité e porção norte do Sertão Central e Inhamuns. No centro-sul do estado, é esperado céu variando de poucas nuvens a parcialmente nublado com chuvas isoladas e passageiras, conforme o órgão.

Os maiores acumulados de chuva devem ocorrer sobre a região litorânea do Estado. Segundo a fundação, nessa região, a intensidade das chuvas deve variar de fraca a forte e podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. Previsão foi elaborada na às 16h24min dessa quarta, 30.

10 maiores registros

POÇO DOCE - Paracuru - 82 mm

JARDIM DO MEIO - Paracuru - 82 mm

PARAIPABA - Paraipaba - 72 mm

FAZENDA COLUMINJUBA - Maranguape - 55 mm

PARACURU - Paracuru - 51 mm

PICI - Fortaleza - 42,9 mm

TRAIRI - Trairi - 40 mm

DEFESA CIVIL DE FORTALEZA - Fortaleza - 35

CÁGADO - São Gonçalo do Amarante - 35 mm

BATATAS - Tururu - 30,2 mm

Fonte: Funceme