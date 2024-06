Fortaleza lidera ranking de alfabetização na idade certa entre as capitais do Brasil

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 17-04-2024: Prefeito José Sarto em requalificação de Escola Municipal Sebastiana Aldigueri no bairro Cristo Redentor a unidade atende 668 estudantes do 6º a 9º ano do Ensino Fundamental. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O 1° Relatório de Resultados do Indicador Criança Alfabetizada, divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) na terça-feira passada, 28, apontou que Fortaleza é a primeira cidade na lista de capitais cuja alfabetização de crianças ocorreu na idade certa em 2023. Na Capital, o indicador mostra que 74,03% dos alunos do 2° ano do ensino fundamental foram alfabetizados na faixa etária ideal prevista nas metas do MEC.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o índice foi calculado com base nas avaliações aplicadas pelos estados em 2023. Cerca de 85% dos alunos das redes públicas brasileiras participaram dos exames e, em Fortaleza, o percentual de participação foi de 93,9%, uma das maiores adesões do País.

"Isso é resultado de um trabalho sério para promover uma educação pública de qualidade. Estamos ampliando vagas nas nossas creches, construindo novas escolas e facilitando o acesso à educação desde os primeiros anos de vida. Com boa estrutura, equipe dedicada e projeto pedagógico bem elaborado, estamos nos consolidando como referência nacional. Parabéns a alunos, professores, coordenadores e gestores. Esse resultado é um presente para as crianças agora e que certamente vai ampliar oportunidades para elas no futuro", celebrou o prefeito José Sarto (PDT).

Confira o ranking por Capital:

1º - Fortaleza (74,03%)



2º - Curitiba (70,41%)



3º - Goiânia (66,56%)



4º - Vitória (65,88%)



5º - Porto Velho (65,06%)



6º - Recife (62,39%)



7º - Palmas (58,66%)



8º - Belo Horizonte (57,61%)



9º - Rio de Janeiro (56,19%)



10º - Cuiabá (53,94%)



11º - Manaus (52,2%)



12º - Belém (48,22%)



13º - Teresina (48,21%)



14º - São Luís (47,49%)



15º - João Pessoa (46,71%)



16º - Macapá (43,33%)



17º - Campo Grande (41,61%)



18º - Porto Alegre (40,04%)



19º - Maceió (39,23%)



20º - Salvador (39,16%)



21º - São Paulo (37,87%)



22º - Natal (34,5%)



23º - Aracaju (29,69%)

Rio Branco (ND)



Boa Vista (ND)



Florianópolis (ND)

Ceará

A meta estabelecida pelo MEC para o Ceará é que o Estado alcance o desempenho de 80% das crianças alfabetizadas até 2030. Conforme o indicador do programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a rede pública de ensino cearense alfabetizou 73% dos alunos em 2019; em 2021 o número caiu para 45%; já em 2023, 85% dos estudantes foram alfabetizados na idade certa.

O Ceará lidera a lista de estados com a maior taxa de alfabetização na idade certa. Os indicadores não contemplaram dados do Distrito Federal, Acre e Roraima. Confira o ranking nacional:

Ceará - 85%



Paraná- 73%



Espírito Santo - 68%



Goiás- 67%



Rondônia- 65%



Rio Grande do Sul - 63%



Santa Catarina - 61%



Minas Gerais - 60%



Pernambuco - 59%



Maranhão - 56%



Mato Grosso - 55%



Amazonas - 52%



Piauí - 52%



Rio de Janeiro - 52%



São Paulo- 52%



Paraíba- 51%



Pará- 48%



Mato Grosso do Sul - 47%



Alagoas - 44%



Tocantins - 44%



Amapá- 42%



Bahia - 37%



Rio Grande do Norte - 37%



Sergipe- 37%

De acordo com os dados divulgados pelo ministro da Educação, Camilo Santana, o Brasil recuperou o desempenho de alfabetização referente ao ano de 2019, período pré-pandemia de Covid-19. Essa foi uma meta estabelecida pelo MEC para o ano passado, por meio do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. O novo indicador é 20 pontos percentuais (p.p) maior que o desempenho apresentado pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2021, além de estar 1 p.p acima da avaliação de 2019 (55%).

Confira a lista



O Ceará lidera a lista de estados com a maior taxa de alfabetização na idade certa. Crédito: Reprodução/ Ministério da Educação (MEC)

“Voltamos ao status de antes da pandemia, em 2019. Todos os estados, sem exceção, melhoraram de 2021 para 2023. É importante a gente comemorar, mas estamos muito longe do ideal. Não queremos só metade, queremos 100% das crianças alfabetizadas na idade certa”, afirmou Camilo Santana em reunião com o presidente Lula (PT).

