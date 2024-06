Novo trecho da Heráclito Graça é bloqueado e desvios exigem atenção

Foto: FÁBIO LIMA NOVO desvio na obra da Av. Heráclito Graça começou nessa sexta-feira

Mais uma extensão da avenida Heráclito Graça foi bloqueado por causa das obras de drenagem que acontecem na via. O bloqueio teve início nessa sexta-feira, 31, e ocorre no trecho final das obras, entre as ruas Ildefonso Albano e Barão de Aracati. Os desvios e a nova configuração exigem atenção de condutores e pedestres. Atualmente, 23% dos serviços estão concluídos e as obras devem ser finalizadas no segundo semestre deste ano.

Com a nova interdição, os motoristas estão utilizando os desvios, sinalizados por cones e placas, a partir das orientações dos agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). Na manhã de ontem, o trânsito no local estava fluindo sem problemas ou ocorrências.

Marcos André, morador da região e que passava pela Praça Bárbara de Alencar na manhã desta sexta-feira, considerou o novo bloqueio “meio confuso”. Para ele, há chances de colisões entre os motoristas nos cruzamentos. Ele apontou a importância da obra, porém, considerou que é necessário uma maior sinalização no trânsito do local.

A interdição também surpreendeu Jacira Braga, de 79 anos, que utilizava o transporte coletivo. A idosa contou que estava indo de ônibus a um hospital da região, porém, com os desvios, precisou descer antes e andar até o local. “Eu estou achando bem confuso, por causa dos 'rodeios' que os ônibus fazem. Por exemplo, eu tive que descer aqui e olha o que eu ainda andei para ir para lá. Eu sabia [do bloqueio], mas não sabia da altura em que estava”, explicou.

Ela também considerou as reformas no local importantes, principalmente devido aos alagamentos registrados na avenida em dias de chuva.

Obras na avenida Heráclito Graça

O bloqueio ocorre para que as obras do novo sistema de drenagem na avenida sejam finalizadas. Um reservatório de controle de cheias será implantado na via, entre as ruas Barão de Aracati e Gonçalves Lêdo.

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, o reservatório subterrâneo conta com capacidade de armazenamento de 14 mil m³ de água, o equivalente a 13 piscinas olímpicas.

O equipamento permitirá o escoamento gradativo das águas pluviais, que serão direcionadas até o riacho Pajeú. A obra busca evitar os pontos de alagamentos observados na pista, causados pela obstrução e insuficiência da galeria de drenagem existente.

Há dez anos, Ruzevel Queiroz tem uma banca na Praça Bárbara de Alencar. Ele diz que tem a esperança de que o projeto diminua os alagamentos na região. “Com as chuvas, tinha muito alagamento, muito transtorno”.

Ele observa que o fluxo na via com o novo bloqueio está “tranquilo” e que os motoristas estão se organizando com a nova configuração.

Ruzevel também contou que, desde o início, as obras teriam afetado o comércio. Com a interdição nos trechos próximo à banca, ele indica a possibilidade da quantidade de clientes no local diminuir.

“Já afetou, já diminuiu um pouco. Já afetou desde lá [início das obras], mas acredito que aqui vai afetar mais um pouco. Tem muitos clientes passando e, com o bloqueio, vão deixar de passar. Eu não sei, vou aguardar. Não vou criar nenhuma expectativa negativa ou positiva”, disse.

Ao todo, foram investidos R$ 24 milhões no projeto, que também prevê a substituição do pavimento asfáltico por piso intertravado, onde serão instaladas as grelhas de drenagem ao longo da avenida.

Serão construídas calçadas acessíveis e niveladas para facilitar o acesso e a travessia dos pedestres. A reforma da Praça Bárbara de Alencar também está prevista no planejamento.

Confira os principais desvios:



Os condutores que seguem na avenida Heráclito Graça, no sentido Aldeota/Centro, devem dobrar à direita na rua Carlos Vasconcelos, depois à esquerda na rua Fiúza de Pontes e à esquerda novamente na rua Nogueira Acioli, retornando à avenida Heráclito Graça.

Já quem está na rua Nogueira Acioli, sentido Centro/Aldeota, deve cruzar a avenida Heráclito Graça, entrar à esquerda na rua Rocha Lima e à esquerda na rua Carlos Vasconcelos, retornando à avenida Heráclito Graça.

O motorista que vem pela rua Ildefonso Albano e deseja ir sentido Aldeota deve cruzar a avenida Heráclito Graça, entrar à esquerda na rua Rocha Lima e à esquerda novamente na rua Carlos Vasconcelos para voltar à avenida Heráclito Graça.

Quem vem pela Rua Ildefonso Albano, mas deseja ir ao Centro precisa entrar antes na rua Fiúza de Pontes, em seguida à esquerda na rua Nogueira Acioli e depois à direita na avenida Heráclito Graça.

O condutor que vem pela rua Barão de Aracati precisa dobrar à direita na rua Fiúza de Pontes, à esquerda na rua Nogueira Acioli e à direita naavenida Heráclito Graça.

Aqueles queestão na rua João Cordeiro, sentido sertão/praia, devem dobrar à esquerda na rua Bárbara de Alencar, à direita na rua Gonçalves Ledo, em seguida deve cruzar a avenida Heráclito Graça e depois dobrar à direita na rua Pero Coelho, retornando à rua João Cordeiro.