Leptospirose: Ceará soma 460 casos e 57 óbitos desde 2018 a abril deste ano

Foto: FCO FONTENELE ALAGAMENTOS estão entre as situações de risco mais propícias à contaminação por leptospirose

Nos últimos seis anos, de janeiro de 2018 a dezembro de 2023, o Ceará registrou 449 casos confirmados de leptospirose. De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), o número representa uma média de 75 casos por ano. No mesmo período, houve um total de 56 óbitos por leptospirose. Geralmente transmitida por água contaminada pela urina do rato, o período chuvoso e a ocorrência de enchentes podem aumentar os riscos para a doença infecciosa.

No Ceará, conforme dados do e-SUS, do Ministério da Saúde, 11 casos e um óbito foram confirmados até abril deste ano. O índice torna o Estado o terceiro maior do Nordeste em incidência da leptospirose, ficando atrás de Pernambuco (35 casos e 7 óbitos) e Bahia (25 casos e 1 óbito).

Somados aos 449 registros de 2018 a 2023, são 460 casos em 52 meses (janeiro/2018 a abril/2024). De acordo com o médico infectologista do Hospital São José de Doenças Infecciosas (HSJ), Francisco José Cândido, a leptospirose é transmitida principalmente pelo contato com água ou alimentos contaminados.

“A doença é causada por uma bactéria do gênero Leptospira. Geralmente, essa bactéria está presente nos excrementos de roedores, como os ratos. Quando os ratos urinam em locais, como o solo e telhados, e esses locais são atingidos pela água da chuva, a urina contaminada se espalha", pontua.

"Por conseguinte, infectam pessoas que entram em contato com essa água contaminada. Isso é muito comum, principalmente no período chuvoso, quando ocorrem inundações”, explica o especialista.

A penetração da bactéria no ser humano ocorre através da pele lesada, por meio das mucosas, região dos olhos, boca e nariz ou ferimentos expostos. “A leptospirose também pode ser transmitida através de alimentos contaminados por excrementos de roedores. Isso ocorre quando os alimentos não são devidamente higienizados antes do consumo”, pontua Francisco José Cândido.

De acordo com a Sesa, no período de 2018-2023, o maior número de infectados foram pessoas na faixa etária de 20 a 34 anos de idade (145 casos - 32,3%), do sexo masculino (356 - 79,3%), em pessoas pardas (372 - 82,9%).

Além disso, a maior incidência da doença é na zona urbana (360 casos - 80,2%), cinco vezes mais que na zona rural (73 - 16,3%), entre outros territórios mapeados. Dentre as situações de risco, contato com água/lama enchente (40,3%) e sinais de roedores (39,6%) foram as mais relatadas nas notificações.

Somente em Fortaleza, no período de 2021 a 2023, foram registrados 111 casos de leptospirose e 16 óbitos. Em 2023, foram 36 casos da doença e seis óbitos na Capital. Já até março de 2024, cinco casos e um óbito foram confirmados.

Conforme explica o infectologista Francisco José Cândido, do Hospital São José, a leptospirose apresenta um espectro muito amplo de sintomas. A infecção é, inclusive, bastante confundida com outras doenças, como a dengue.

“Algumas pessoas podem ter uma infecção leve e quase assintomática, que se resolvem sem necessidade de tratamento significativo. No entanto, outras pessoas podem desenvolver formas mais graves da doença. Esses casos graves requerem hospitalização e podem sim levar à morte”, alerta o especialista.

Em caso de sintomas leves, a orientação é procurar um posto de saúde. Já na presença de sintomas mais graves,o indicado é se dirigir às Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

O diagnóstico da leptospirose depende muito da história clínica e epidemiológica do paciente, como a exposição a enchentes, que aumentam o risco de contato humano com água contaminada. O intervalo de tempo entre a transmissão da infecção até o início dos sintomas ocorre, normalmente, entre 7 e 14 dias após a exposição a situações de risco.

Francisco Cândido explica que não há um grupo específico de risco maior. No entanto, pessoas com comorbidades podem ter maior sensibilidade a infecção. “A doença pode afetar pessoas de todas as idades, desde jovens até idosos. Mas pessoas com condições pré-existentes, como diabetes; pacientes em hemodiálise; imunossuprimidos ou com câncer, correm maior risco de desenvolver a fase grave”, pontua.



734 casos e 72 óbitos no Brasil; preocupação com as cheias no RS

Em todo o território nacional, conforme dados da plataforma e-SUS, do Ministério da Saúde, até abril de 2024, foram 734 casos confirmados e 72 óbitos pela doença. Existem registros de leptospirose em todas as unidades da federação, com um maior número de casos nas regiões Sul e Sudeste.

Em abril deste ano, um período de chuvas intensas teve início no Rio Grande do Sul. Nos dias que seguiram, enchentes atingiram a Região Metropolitana, Vale do Taquari e Sul do estado. Ao todo, mais de 2 milhões de pessoas foram afetadas pelas inundações.

O Rio Grande do Sul é, até o momento, o estado com maior número de casos e óbitos por leptospirose no Brasil em 2024. Conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES) do Rio Grande do Sul, somente em relação às cheias no Estado, já foram confirmados 141 casos e 7 óbitos, outras 10 mortes estão em investigação (dados até a última sexta, 31). O Ministério da Saúde, contudo, acredita que os casos de leptospirose podem chegar a 1.600 no Rio Grande do Sul.

Casos e mortes por leptospirose no Ceará

2018 - 53 casos e 18 óbitos

2019 - 111 casos e 17 óbitos



2020 - 46 casos e 7 óbitos



2021 - 45 casos e 4 óbitos



2022 - 103 casos e 9 óbitos



2023 - 91 casos e 6 óbitos

2024 - 11 casos e 1 óbito (até abril)





Sintomas da leptospirose

Fase leve: febre baixa, dores musculares, falta de apetite, dor de cabeça e náuseas/vômitos.

Forma grave: comprometimento renal, pulmonar, sangramentos e disfunção hepática.

Fonte: Médico infectologista Francisco José Cândido e Ministério da Saúde.

Como prevenir a leptospirose

- Durante o período de chuvas, evite o contato com água de enchentes, que pode estar contaminada. Impeça que crianças nadem nessas águas.

- Em caso de residência inundada, recomenda-se retirar a lama, sempre com a proteção de luvas e botas de borracha. Lave o local com uma solução de hipoclorito de sódio a 2,5%: para 20 litros de água, adicione duas xícaras de chá (400 ml) de hipoclorito de sódio a 2,5%. Deixe agir por 15 minutos.

- Em casa, controle a presença de roedores e mantenha os alimentos protegidos para não atrair esses animais.

- Higienize copos e latas de bebidas antes de ingeri-las.

- Em caso de infestação de roedores, acione as autoridades competentes para um controle adequado dos vetores.

- Tenha certeza que a água ingerida seja potável, filtrada, fervida ou clorada para consumo humano.

Fonte: Médico infectologista Francisco José Cândido e Ministério da Saúde.