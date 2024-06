Escola Yolanda Queiroz é requalificada e beneficiará 600 alunos

Foto: Marcos Moura/SME/Reprodução ESCOLA Municipal Yolanda Queiroz fica no bairro Alta da Balança

A Escola Municipal Yolanda Queiroz, no bairro Alto da Balança, em Fortaleza, foi requalificada e entregue à população ontem, 3. Além do bairro, a unidade escolar ainda atende famílias de áreas adjacentes, como Aeroporto, Salinas, Aerolândia e São João do Tauape. Ao todo, 600 alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental são beneficiados com o equipamento.

O prédio do equipamento foi inaugurado em 1987 pela rede estadual, e municipalizado em 2008. Segundo a administração escolar, os serviços de reforma tiveram início em outubro de 2022. De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, as intervenções tiveram investimento de R$ 1,5 milhão.

As melhorias incluíram serviços de padronização da infraestrutura, como revisão de coberta, pintura em geral, recuperação de revestimentos e pisos. Além disso, a unidade recebe novas instalações, como quadra de esportes, laboratórios de informática e ciências, biblioteca, salas de AEE (Atendimento Educacional Especializado) e inovação.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do prefeito José Sarto, autoridades municipais, professores, alunos e pais. De acordo com o diretor da unidade escolar, o educador Wellington Gomes Freitas, a reforma era uma demanda da comunidade.

“O prédio era muito antigo e a melhoria na estrutura vai se refletir no desempenho dos alunos”, apontou o diretor. Segundo ele, a escola não precisou interromper as atividades para dar seguimento nas obras. “Tivemos muito cuidado com o barulho e a poeira. Quando esses problemas surgiam, pedíamos à empresa responsável que parasse ou amenizasse as atividades”, detalha.

A Escola Yolanda Queiroz atende alunos em turmas pela manhã e à tarde, além de oferecer contraturno por meio do programa Aprender Mais, onde os alunos que estudam de manhã participam de atividades educativas à tarde, e vice-versa.

Sobre outros projetos voltados para a área de Educação, o prefeito Sarto ressaltou que outras 54 reformas em escolas estão em execução no município. “Essa 36ª escola que é requalificada. A gente ampliou a área da antiga escola em 1.400 metros quadrados e estamos implantando um projeto arquitetônico modernos”, disse.

José Sarto ressaltou que, além dos investimentos em infraestrutura, Fortaleza tem mostrado resultados positivos nos índices de alfabetização. “Contamos com um projeto pedagógico que faz de Fortaleza a primeira capital brasileira em alfabetização. Antes, estávamos na penúltima posição no Ceará. Isso é um avanço muito grande. Quero parabenizar a todos da educação, toda a comunidade escolar, professores, diretores, gestores”, disse o chefe do poder municipal.

Durante visita às intermediações da escola, o prefeito falou com funcionários e estudantes. Um dos jovens que trocou palavras com o gestor, inclusive, foi a Marjorie Késsia, de 9 anos e aluna do 3° ano. Médico de formação, Sarto teria sido responsável pelo parto da garotinha.

Moradores cobram sinalização de trânsito



Durante a cerimônia de entrega da unidade requalificada, pais de alunos expressaram preocupação com uma questão crônica na região: o intenso trânsito na Rua Capitão Aragão, onde a escola Yolanda Queiroz e uma outra unidade de ensino, o CEI Airton José Vidal Queiroz, estão situadas.

Moradores reclamam do intenso trânsito na Rua Capitão Aragão Crédito: Lara Vieira/ O POVO

Segundo os pais, atravessar a via é uma tarefa perigosa por conta do alto fluxo de veículos, principalmente no sentido em direção a rotatória sob o Viaduto Evandro Ayres de Moura. Mesmo com a presença de uma faixa de pedestres, atualmente a sinalização está parcialmente apagada.

“Muitas vezes, quando a gente tenta atravessar, [os veículos] não respeitam a preferencial e é muito difícil pararem. Falta mesmo uma faixa de pedestre melhor ou um sinal. Aqui é muito movimentado, está com três semanas, inclusive, que teve um acidente de um carro que bateu em uma moto. Graças a Deus que não aconteceu nada de grave”, diz Emanuela Zélio, mãe do Victor, estudante do 4° ano da Escola Yolanda Queiroz.

A instalação de uma faixa de pedestres elevada chegou a ser solicitada ao prefeito Sarto, ainda durante a cerimônia de entrega. O pedido foi feito no palco pelo presidente da Câmara de Fortaleza, Gardel Rolim, que também esteve presente no momento.

O O POVO solicitou informações à Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) sobre uma possível estratégia de melhoria no trânsito da região. A AMC informou que fará uma vistoria técnica para avaliar a melhor solução que aumente a segurança da travessia de pedestres no trecho.

"O órgão salienta que a via é beneficiada atualmente por obras de recape e que, como parte da execução do serviços, toda a sinalização será renovada em breve", diz a nota da AMC.

É possível solicitar a sinalização de trânsito (semáforos, pintura nas ruas, tachões, lombadas e placas) por meio do aplicativo AMC Trânsito ou por meio do site amctransito.com.br. A partir da demanda, conforme a AMC, "técnicos da Autarquia realizam uma vistoria no local para comprovar a necessidade da sinalização, tendo como base critérios, como a incidência de acidentes e o fluxo de pedestres e veículos".