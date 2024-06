Escolas participam de projeto de reciclagem e recebem prêmio da Prefeitura de Fortaleza

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 05-06-2024: Premiação das escolas vencedoras do Missão Verde 2023. (Foto: Fernanda Barros / O Povo)

Escolas municipais que se destacaram no Projeto Missão Verde edição 2023, da Prefeitura de Fortaleza, receberam premiação em cerimônia realizada ontem, 5, na Academia do Professor Darcy Ribeiro (Aprof). A iniciativa do órgão gestor tem o intuito de disseminar a cultura da reciclagem.

O projeto consiste em uma gincana de coleta seletiva entre as instituições municipais de ensino da Capital e integra o conjunto de ações desenvolvidas no Movimento Fortaleza Limpa. A competição é realizada da seguinte forma:

Os alunos realizam a coleta dos itens recicláveis (garrafas pets e latinha de alumínios);



Em seguida o material coletado é descartado no ponto de coleta da referida escola.



No momento do descarte, o estudante verifica quantos pontos recebeu, entra no site, confere o seu ranqueamento.



No portal, o aluno vê quais prêmios estão disponíveis e seu número de pontos.



Posteriormente, o estudante substitui a pontuação por prêmios.

Em 2023, o projeto resultou na coleta de cerca de 26 toneladas de material reciclável. Para a edição 2024, a previsão é que 1,2 toneladas de material reciclável seja coletado por escola. Das 193 redes escolares que participaram em 2023, nove foram destaque, são elas:

Escola Municipal Parque São Miguel (1° lugar)

Escola Municipal Crescer e Aprender, unidades I e II; (1° lugar)



Escola Municipal Lorhan Marques Medeiros; (1° lugar)

Escola Municipal Paulo Sarasate (2° Lugar)

Escola Municipal Castelo de Castro; (3° lugar)

Escola Municipal João Paulo II; (3° lugar)

Escola de Tempo Integral (ETI) Educação Bilíngue Francisco Suderland Bastos Mota; (3° lugar)

Escola Municipal Imaculada Conceição (3° lugar).

As redes escolares que ficaram em terceiro lugar receberam um cheque no valor de R$ 2.500 cada. A escola que ficou em segundo lugar recebeu R$ 5 mil, já as que ocuparam o primeiro lugar, o valor foi de R$10 mil.

As instituições que ganharam destaque estão localizadas nos bairros Conjunto Ceará, Cidade 2000, Mondubim, Vila Velha, Rachel de Queiroz, Jardim Castelão, Bom Jardim e Lagoa Redonda.

No evento, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) reforçou a importância do projeto na promoção da consciência ambiental para os estudantes das escolas municipais de ensino da Capital.

“A Secretaria de Educação teve essa sacada junto com a Secretaria de Conservação para que, brincando, a galera se divertindo, aprender a fazer o descarte correto de produtos que são recicláveis e, com isso, a gente vem trocando o reciclável por um ativo que foi criado, o recicle, e dessa forma, o estudante troca por um prêmio”, explicou.

A fala do gestor municipal faz referência ao Recicle, que consiste em uma moeda de troca criada para que os alunos convertam o valor acumulado com os itens recicláveis em prêmios, como brinquedos, mochilas, fones de ouvido kids e outros produtos.

“Estimula a criançada a pesquisar, investigar, a aprender, a colher os materiais recicláveis e a dialogar com as famílias, porque a criança tem um poder muito grande de fornecer conhecimento aos pais e familiares, então eles levam todo esse aprendizado da escola pra casa e em casa eles serão multiplicados. Além disso, tem o reconhecimento que eles recebem, porque é um retorno muito bacana, eles trocam o material que eles colocaram em moedas e eles recebem brinquedos educativos”, explicou o secretário de Educação de Fortaleza, Jefferson de Queiroz Maia.

O titular da pasta acrescentou que 193 escolas municipais aderiram ao projeto, neste primeiro momento, 193 instituições e agora, no novo movimento de 2024, o número suplanta 500 unidades de ensino.

“Isso é uma prova importante do sucesso do programa e do quanto ele representa na cidade”, reforçou o secretário.

Ilhas ecológicas

Durante a cerimônia de premiação, o prefeito José Sarto reforçou que foram instaladas ilhas ecológicas em 30 equipamentos da prefeitura. O instrumento consiste em duas lixeiras de metal redondas na parte superior, cada uma com circunferência para receber sacos de lixo de até 100 litros e dois contêineres subterrâneos com capacidade de mil litros cada. O resíduo que é descartado na “boca” da lixeira cai diretamente no contêiner. A coleta é feita por meio de um sistema hidráulico de pressão e está incluída na coleta domiciliar.

“São mais equipamentos que a gente sabe que vai ter um resultado dentro do grande programa de fazer Fortaleza uma cidade mais limpa com educação ambiental”, complementa.



Siga o canal de Notícias do O POVO no WhatsApp