Retirada de entulho do Edifício São Pedro é concluída e tapumes são removidos

Foto: FÁBIO LIMA TAPUMES que isolavam a área para demolição do Edifício São Pedro foram retirados ontem

A demolição e a retirada de entulho do Edifício São Pedro, localizado na Praia de Iracema, em Fortaleza, foram concluídas. Na manhã de ontem, 5, as máquinas de escavação e caminhões para a retirada dos escombros já não operavam mais, estacionados na lateral do canteiro de obras.

Enquanto isso, funcionários atuavam manualmente nos últimos retoques do terreno, retirando os tapumes da avenida Historiador Raimundo Girão. Os trabalhos foram executados dentro do prazo estipulado pela Prefeitura, que tinham previsão de término no fim deste mês de junho. As obras de demolição começaram no dia 5 de março passado.

Além disso, a avenida Historiador Raimundo Girão foi totalmente liberada para o tráfego de veículos. As outras vias do entorno (trecho da Beira-Mar e rua Arariús), contudo, ainda permanecem com uma das faixas bloqueada. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que agentes atuam no entorno em rotas volantes para controlar o trânsito.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf), responsável pela demolição, a quantidade de entulho retirado na demolição será divulgada após a conclusão de todos os serviços de limpeza do terreno.



A pasta ainda informou que o valor final do serviço de demolição deve ser divulgado até o fim de junho. Inicialmente, a obra foi estipulada em R$ 1,7 milhão.

Contudo, esse valor poderá ser diferente, pois a intervenção enfrentou impasses ao longo do período, como a suspensão temporária instaurada pela Superintendência Regional do Trabalho do Ceará (SRT-CE) devido aos riscos para funcionários da obra.

Confira o antes e o depois do Edifício São Pedro:

Terreno onde ficava o Ed. São Pedro já está vazio nesta quarta-feira, 5 Crédito: FÁBIO LIMA Fortaleza, CE, BR 12.03.24 - Demolição do Edifício São Pedro (Fco Fontenele/OPOVO) Crédito: FCO FONTENELE

Após a retirada completa dos tapumes, de acordo com a Seinf, será colocada uma cerca de proteção ao redor de todo o terreno. Em seguida, as obras avenida Beira-Mar, no trecho ao lado do terreno do Edifício São Pedro, serão retomadas.



A via em frente ao terreno também passará por requalificação, seguindo o mesmo modelo de urbanização que está sendo implementado nas obras da Praia de Iracema. Será feita a construção do pavimento utilizando piso intertravado e de novas calçadas ao redor do terreno, comunicou a pasta.

O edifício inaugurado em 1951, foi a primeira construção vertical da Praia de Iracema De início se chamava Iracema Plaza Hotel, operando com 75% da capacidade destinada a hóspedes. Em 1970 ele foi rebatizado com o nome de "São Pedro" e se tornou exclusivamente residencial. O imóvel, porém, se deteriorou gravemente, conforme apontou a Defesa Civil em 2014. A Prefeitura de Fortaleza considerou tombar o prédio, mas alegou, em 2021, que o restauro era "inviável".



População especula sobre o que será feito no terreno

Nos últimos três meses, Claudemir Ferreira Lima, 59, observou o andamento da demolição do Edifício São Pedro. Há 39 anos, ele é dono de uma banca de revistas e variedades na rua Arariús, bem de frente para o prédio. Ele conta que viu o edifício em diversos estados: seu auge, quando ainda era Iracema Plaza; a deterioração e, por fim, a demolição.

“Tenho saudade daquela época. Mas agora tá melhor do que estava, abandonado. Para o meu comércio, ficou melhor”, conta Claudemir. Ao olhar para o terreno plano, ele diz que não tem ideia do que poderia ser construído: “Poderiam fazer algo, talvez uma praça ou deixar assim, limpo.

Também observando o terreno que abrigou o São Pedro, a dupla de amigas Ariza Torquato, 31, e Bianca Ellen, 25, refletem sobre o impacto que a retirada do prédio causou na paisagem da Praia de Iracema.

“Com a demolição, ficou nítida a falta da preservação da memória da Cidade. Como teve todo um debate público sobre o local, acho que não faz sentido subir outra construção privada que só barre mais vento. Olha o tanto de céu que a gente agora consegue ver aqui! Acho que uma praça seria legal”, pontua Ariza.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,05.06.2024: Terreno onde ficava o Ed. São Pedro já está vazio. Crédito: FABIO LIMA / OPOVO

A artista Bianca Ellen também sugere a construção de um espaço público. “Um equipamento para os jovens, já que aqui é muito frequentado por esse grupo. Uma pista de skate, por exemplo, algo gratuito”, continua.



Um dos proprietários do terreno onde estava o edifício São Pedro, Francisco de Assis Philomeno Gomes Júnior, já havia informado ao O POVO que ainda não sabia o que seria feito no terreno. Segundo ele, primeiro iria resolver as questões burocráticas para depois decidir a questão.